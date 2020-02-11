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Palandöken'de havaya atılan sıcak su donarak kristalleşti
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 11.02.2020 - 13:00,Son Güncelleme:/

Palandöken'de havaya atılan sıcak su donarak kristalleşti

Türkiye'nin en soğuk kentlerinden Erzurum'da, havaya atılan sıcak suyun donması ortaya eşsiz görüntüler çıkardı.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu hava yaşamı olumsuz etkilemeyi sürdürürken, aynı zamanda fotoğraf tutkunları için güzel manzaralar oluştu. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 300 rakımında, vatandaşlar tarafından havaya atılan kaynar suyun donarak buz kristaline dönüşmesi, eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.

Palandökende havaya atılan sıcak su donarak kristalleşti

Dolu dolu bir sezon geçiren Palandöken'deki turizmciler, "Havanın soğuk olması güzel görüntüleri de beraberinde getiriyor" dedi. Palandöken'e İstanbul'dan gelen Onur Alcan, "Gençlerin dağda sıcak su ile yaptığı gösteri çok hoşumuza gitti. Muhteşem bir görüntü" diye konuştu.

Palandökende havaya atılan sıcak su donarak kristalleşti

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı eksi 39 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi oldu.

 

 

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