Pakistan'ın şehirleri neler? Pakistan başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

Türkiye’nin kardeş ülkesi olan Pakistan, iç ve dış savaşlardan bir türlü kurtulamıyor. Komşusu olan Hindistan’la sürekli kavga halindedir. Ülkede ayrıca sürekli askeri darbeler görülebiliyor. Buna rağmen, saçlarını yağlayan erkeklerle, karpuzun tuzlanarak yenmesiyle, erkeklere başlık parası verilmesiyle Pakistan, ilginç ve görülecek ülkelerdendir.

Pakistan'ın Şehirleri Nelerdir?

Pakistan 5 eyalete ayrılıyor. Bu eyaletler; Pencab, Sind, Pathanistan, Belucistan, Azad ve Keşmir’dir.

Pencab eyaletine bağlı 50, Sind’e bağlı 67, Pathanistan’a bağlı 39, Belucistan’a bağlı 116, Azad Keşmir’e bağlı 8 şehir bulunuyor. İslamabad, Karaçi, Lahor, Ravalpindi, Multan ülkenin öne çıkan şehirleridir.

Lahor, Pakistan’ın en zengin şehridir. Ülkenin spor, moda ve teknoloji alanında önde kelen kentidir. Badşahı camisi, Pakistan minaresi, Lahor Kalesi, Begüm Şah Camisi, Şalamar bahçeleri, sokak yemekleri Lahor’un en çok ziyaret edilen noktalarıdır. Lahor Kalesi, Badşahi Cami ve Begüm Şah Camisi UNESCO tarafından miras listesine alınmıştır.

Karaçi ise Pakistan’ın en kalabalık kentidir. 17. yüzyılda küçük bir balıkçı köyü olarak İngilizler tarafından kurulmuş. Bu nedenle İngilizlerin izleri hala şehirde görülebiliyor. 1947’de bağımsızlığını kazanan Pakistan’ın ilk başkentidir. Günümüzde ülkenin başkenti olmasa da hala en önemli ekonomi ve sanayi merkezidir. Masjid e Tooba dünyanın en büyük kubbeli camisidir.

Pakistan'ın Başkenti Neresidir?

Pakistan’ın başkenti İslamabad’dır. Pencab eyaletinin başkenti Lahor, Sind’in Karaçi, Pathanistan’ın Peşaver, Belucistan’ın Keta, Azad Keşmir’in de Batı Keşmir’dir.

İslamabad, Pakistan'ın en güvenli, en düzenli ve en gelişmiş şehridir. Pakistan'ın kuzeyindeki Hayber Pahtunhva ve Pencap eyaletleri arasında kendi başına özerk bir kenttir. Ülkenin altıncı büyük şehridir. Başkent olması nedeniyle yönetim ve uluslar arası finans merkezi konumundadır.

İslamabad, eski başkent olan Karaçi’nin denizden gelen saldırılara açık olması nedeniyle 1960’da kurulmuştur. Ülkenin en büyüğü ve sembolu olan Faysal Camisinin mimarisi, Türk mimar Vedat Dalokay tarafından çizilmiştir.

Pakistan'ın Nüfusu Kaçtır?

2020 yılı itibariyle Pakistan’ın nüfusu 219,596, 442 kişidir. Nüfus bakımından dünyanın 6. en kalabalık ülkesidir. Ülke genç bir nüfusa sahiptir. Öyle ki yaş ortalaması 22’dir. Nüfusun %35’i şehirlerde, %65’i kırsal bölgelerde yaşıyorlar.

Pakistan’ın en kalabalık şehri olan Karaçi’nin nüfusu 18,891,076, Lahor’un 1,126,285, Peşaver’in 1,970,042, Keta’nın 1,001,205, İslamabad’ın 1,009,832 kişidir.

Pakistan'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Pakistan’ın yüzölçümü 796.095 km²’dir. Ülke, etrafı dağlarla çevrili çukur bir çanak görünümündedir. Kuzey tarafında Hindikuş, Karakorum ve Himalaya dağları sıralanıyor. Bu dağlarda 7000 metreyi geçen birçok doruk bulunuyor. Ülkenin en yüksek noktası 8.611 metre ile Himalayalar'daki K-2 Godwin Austen Zirvesi'dir. Bu zirve dünyanın ikinci en büyük yüksekliğidir. Pakistan ile Afganistan arasında ulaşımı sağlayan ünlü Hayber Geçidi bulunuyor.

Pakistan, Güney Asya’da (20° 46’ - 36° 55’) kuzey enlemleri ve (60° 52’-92°41’) doğu boylamları arasında yer alıyor. Doğusunda Hindistan, batısında Afganistan ve İran, kuzeydoğusunda Çin ve güneyinde Umman Denizi ile komşudur. Pakistan’ın Umman Denizi’ne 1.046 kilometre kıyısı bulunuyor.

Pakistan'ın Uluslararası Telefon Kodu Nedir?

Pakistan’ın uluslar arası telefon kodu “+92”’dir. Sabit hatlardan veya cep telefonlarından aramak istediğinizde öncelikle bu alan kodunu çevirmeniz/yazmanız gerekiyor. Daha sonra, arayacağınız şehrin alan kodunu bilmeniz gerekiyor.

Bazı şehirlerin telefon kodları; Faisalabad 41, Haydarabad 221, İslamabad 51, Karaçi 21, Lahor 42, Multan 61, Peşaver 91’dir.

Pakistan'ın Uluslararası Posta Kodu Nedir?

Pakistan’da her bölgenin farklı posta kodu bulunuyor. Posta kodları beş basamaktan oluşuyor. Ülkenin resmi başkenti olan İslamabad’ın posta kodu 44000’dür. Faisaland’ın 38000, Haydarabad’ın 71000, Karaçi’nin 74700, Lahor’un 54020, Peşaver’in 25000’dir.