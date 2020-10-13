Özdere Plajları 2020 - Özdere'de Denize Girilecek En İyi Ücretli Ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

Özdere'de yer alan plajlar daha çok farklı otellerin ön kısımlarında bulunur. Bu plajlar içerisinde şemsiye ve şezlong ile beraber pek çok olanak yer alır. Ege'nin muhteşem maviliğini ve temizliğini ile gözler önüne seren plajlar, yaz ayları geldiği zaman turist akınına uğramaktadır. Özellikle geniş kumsalı eşliğinde önemli bir şöhrete sahip olan farklı plajlar, denizin keyfini en iyi şekilde çıkarma olanağı tanıyor.

Özdere Plajı

Doğrudan ismini alan Özdere Plajı 1800 metre uzunluğu ile muhteşem bir alana sahiptir. 20 metre genişliğindeki plaj mavi bayrak sahibi olarak güvenle denize girme olanağı tanıyor. Plaja giriş ücretsiz olan ile beraber içeride şezlong ve şemsiye ücretleri verilmesi gerekmektedir. Bunun için 15 ile 30 TL arasında fiyatlar bulunmaktadır. Aynı zamanda plaj içerisinde soyunma kabini, WC ya da restoran ve kafeterya gibi alanlar bulunuyor.

Aria Claros Beach

Muhteşem konumu ile hem geniş kumsala sahip olan hem de denizin derinliği ile beraber, bu plaj müşterilere açık şekilde sunulmaktadır. 275 metre uzunluğa sahip olan plaj her açıdan eksiksiz bir olanak tanıyor. Bu plajdan yalnızca müşteriler faydalanmaktadır ve müşteriler için şezlong ile şemsiye ve benzeri olanaklar ücretsiz şekilde sunulur.

Club Lookea Maxima Bay Resort

Oldukça geniş bir alana sahip olan bu plaj özellikle genişliği üzerinden öne çıkmaktadır. Kıyı ile deniz arasında oldukça geniş bir yapısı bulunan plaj, rahatlıkla konum alma imkanı vermektedir. Plaja giriş ücretli olmak ile beraber şezlong ve şemsiye ayrıca ücretli şekilde sunulmaktadır. Soyunma kabini ve WC ile beraber bu gibi unsurlardan giriş ücreti eşliğinde yararlanmak mümkün. Ayrıca Cafe ve restorant gibi olanaklardan da yine faydalanabilir.

Paloma Club Sultan Otel

Bu Otel Özdere'de iki farklı plaja sahiptir. Her iki plajda mavi bayraklıdır ve muhteşem bir kumsal ile deniz sunar. Gün boyu denize girme imkanı sunarken aynı zamanda voleybol oynama fırsatı ile beraber pek çok etkinlik plajlarda yer almaktadır. Sakin ve huzurlu bir ortam içerisinde denize girmek isteyen, güneşlenmeyi arzu eden ve denizin tadını çıkarmak isteyenler için özel bir olanak sunuluyor. Otel bünyesinde ayrıca jet ski, banana ve paraşüt gibi daha birçok farklı olanak yer almaktadır. Plaja ücretli şekilde giriş yapılabilir ve bu ücretler 15 ila 20 TL arasında değişkenlik gösterir.

Çukuraltı Halk Plajı

Halk Plajı olması ile beraber Özdere'de en çok tercih edilen plajlardan biri olarak öne çıkıyor. Mavi bayrağa sahip olmasının yanı sıra geniş kumsalı ile büyük beğeni toplamaktadır. Aynı zamanda Özdeere’nin en geniş ve uzun sahillerinden biri olarak çok fazla tercih edilmektedir. Plaja giriş için herhangi bir ücret talep edilmiyor. Bunun yerine ücretsiz giriş ile beraber eğer istenirse şezlong ve şemsiye için 15 ve 20 TL ödeme yapılabilir. Aynı zamanda plaj içerisinde soyunma kabini ve WC ile yiyecek içecek için farklı mekanlar bulunmaktadır.

Paloma Pasha Resort Otel

İnce bir kuma sahip olarak 235 metre uzunluğundaki plajı ile güzel bir gün geçirme şansı elde edilebilir. Otel ziyaretçileri için şezlong ve şemsiye ücretsiz şekilde sunulmaktadır. Doğal olarak plaja giriş de ücretsizdir. Ayrıca kano ve bisiklet gibi pek çok olanak sunuluyor.