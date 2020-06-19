Özbekistan'ın Şehirleri Neler? Özbekistan'ın Başkenti, Nüfusu, Yüzölçümü, Telefon Ve Posta Kodu Bilgileri

Özbekistan Orta Asya'da yer alan bağımsız Türk devletlerinden biridir. Ülkenin resmi adı ise Özbekistan Cumhuriyeti'dir. Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan ve Türkmenistan ile komşu olan bir ülkedir. Ülkenin denize kıyısı bulunmamaktadır. Özbekistan'ın resmi dili ise Özbekçedir. Özbekçe Çağatayca dillerinden biri olan Türk yazı dillerinden biridir. Özbekistan'da trafik akışı sağdan ilerlemektedir. Ayrıca ülkenin internet alan adı ise ".uz" şeklinde bitmektedir. Özbekistan'ın para birimi ise Özbekistan Somu'dur. Özbekistan'ın ekonomisi pamuk, altın, uranyum ve doğal gaza dayanmaktadır. Ülkede pek çok yabancı yatırımcı da bulunmaktadır.

Rusça ülkede konuşulan en yaygın dillerden biridir. Özbekistan nüfusu ile Türk devletleri arasında en yoğun nüfusa sahip olan ülkelerden biridir. Pek çok tarihi yeri bulunan ülkede her yıl binlerce turisti ağırlamaktadır. Özbekistan nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman'dır. Ülke 1991 yılında Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Dünya'nın en büyük 4. altın üreticisi olan ülkede altın önemli bir ihracat kaynağıdır. Ülkede ki en meşhur pilav Özbek pilavıdır. Özbek pilavı Dünya'da da en çok tanınan Özbek yemeklerinden biridir.

Özbekistan'ın Şehirleri Neler?

- Buhara

- Semerkand

- Taşkent

- Hive

- Andican

- Namangan

- Urgenç

- Nukus

- Kokand

- Karşi

- Tirmiz

- Şehr-i Serbz

- Gülistan

- Fergana

- Margilan

- Riştan

- Cizzak

- Gicduvan

- Çirçıg

- Angren

- Nürata

- Konurat

- Zarafşan

- Moynak

- Kağan

- Yeniyol

- Vabkent

- Yangiyer

- Toytepe

- Gazalkent

- Kuva

- Ahunbabayev

- Pahtakar

- Küyganyar

- Galaasiya

- Bostan Karakalpak

- Kasan

- Karagöl

- Gagarin

- Beşkent

- Navoiy

- Şahriban

- Pap

- Aktaş

- Asaka

- Kızıltepe

- Şafirkan

- Yenipazar

- Buhara

- Yaypan

- Hazaras

Özbekistan'ın Başkenti Neresidir?

Özbekistan'ın başkenti ülkenin en büyük şehri olan Taşkent'tir. Taşkent Özbekistan'ın doğusunda yer alan bir şehirdir. Ayrıca Özbekistan'ın en yoğun nüfusa sahip şehridir. Taşkent'in nüfusu yaklaşık olarak 2.4 milyondur. Orta Asya'da nüfusu en yoğun olan şehir Taşkent'tir.

Taşkent büyük çoğunluğu Özbeklerden oluşan bir şehir olup şehirde aynı zamanda Ruslar ve diğer etnik gruplarda yaşamaktadırlar. 1966 yılında Taşkent'te yer alan depremden ötürü şehir büyük ölçüde yıkılmıştır. Yıkılan şehir tekrardan 1966 yılında inşa edilmiştir. Taşkent geniş yolları ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkan bir başkenttir.

Taşkent Sovyet döneminde inşa edilen şehirlere örnek bir şehirdir. Sovyet şehirleri bakımından en büyük 4. şehir Taşkent'tir. Taşkent pek çok kültürü bir arada barındıran özellikle Türki devletler arasında ki en güzel şehirlerden biridir. Şehir her yıl binlerce Dünya'nın farklı noktasından gelen Türkleri ağırlamakta olup diğer turistleri de ağırlamaktadır. Taşkent'e uğradıktan sonra pek çok tiyatroya ve diğer sanatsal faaliyetlere katılabilirsiniz. Taşkent Dünya'nın en güzel şehirlerinden birisidir.

Özbekistan'ın Nüfusu Kaçtır?

Özbekistan'ın nüfusu yaklaşık olarak 33 milyondur.

Özbekistan'ın Yüzölçümü Ne Kadardır?

Özbekistan'ın yüzölçümü 448.978 kilometre karedir.

Özbekistan'ın Telefon Kodu Nedir?

Özbekistan'ın uluslararası telefon kodu +998'dir.

Özbekistan'ın Posta Kodu Nedir?

Özbekistan'ın posta kodu 100012'dir.