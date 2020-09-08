Oylat Mağarası Nerededir? Oylat Mağarası Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Oylat Mağarası, ülkemizin en büyük ikinci mağarası olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Yaklaşık olarak üç milyon yıllık bir tarihi olan mağaranın astım ve bronşit gibi önemli solunum yolu rahatsızlıklarına sahip olduğu özelliklere bağlı olarak iyi geldiği biliniyor.

Oylat Mağarası Nedir?

Oylat Mağarası, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini gören ve oluşumu, özellikleri merak edilen mağaralar arasında yer almaktadır. Bünyesindeki sarkıt ve dikitler gerek oluşumları gerek şekil yapıları ile büyük bir hayranlık uyandırmaktadır. Aynı ismi taşıyan derenin batı kesiminde, kanyon yamacında asılı halde konumlanan, yatay bir duruşa sahip oluşumunu tamamlamış fosil bir mağaradır.

Oylat Mağarası Nerededir?

Oylat Mağarasını gezip görmek isteyenler, bu değerli mağaranın yerini merak etmekte ve özellikle internet üzerinden araştırmaktadır. Oylat Mağarası, Marmara Bölgesi’nin en büyük ve sanayi, turizm açısından gelişmiş şehirlerinden biri olan Bursa ilinin İnegöl ilçesinde bulunmaktadır. Ülkemizde keşfedilen mağaralar içinde ilgi uyandıran Oylat Mağarası, İnegöl’ün 17 km güneydoğusundaki Hilmiye Mahalle sınırlarında ülkemizden ve dünyanın her köşesinden misafirlerini beklemektedir.

Oylat Mağarasına Nasıl Gidilir?

Oylat Mağarası, İnegöl’ün 17 km güneydoğusunda bulunan Hilmiye köyünün 1 km güneyinde Oylat kanyonunun son bulduğu noktada olması itibari ile araçla mağara kapısına kadar gidilebilmektedir. Özel aracı ile mağarayı ziyarete gelmeyi düşünenler için ücretsiz bir otopark hizmeti mevcuttur. İnegöl-Ankara karayolundan Oylat kaplıcalarına ayrılan yol ile Oylat Mağarasının girişine kadar herhangi bir vasıta ile rahatlıkla gidilebilmektedir.

Oylat Mağarası Nasıl Oluşmuştur?

Sağlık turizminin gözde mekanlarında biri olan Bursa Oylat, eşsiz doğası, ormanlarla kaplı çevresi, şifalı kaynak suları ve tertemiz havası ile görülmesi tavsiye edilen yerlerin başında geliyor. Oylat Mağarası fay hatları sonucunda oluşan bir mağaradır. Damla taş havuzları ve binlerce yılda oluşumunu tamamlayan sarkıt ve dikitleri göz alıcı olup ziyarete gelenlerin büyük beğenisini kazanmaktadır. Mağaranın ışıklandırılmasının son derece iyi olmasına sayesinde oluşumlar net bir şekilde gözlemlenebilmektedir.

Oylat Mağarası Özellikleri

Oylat Mağarası, birbirine bağlı iki kattan oluşmaktadır. Mağaranın toplam uzunluğu 665 metredir. Menderesli bir profile haiz olan mağara gelişimine bağlı olarak iki bölüme ayrılmaktadır. Giriş bölümünden çöküntü salonu olarak adlandırılan kısma kadar dar galeriler göze çarpar. Bu bölümde genişlik 2-5 metre olup tavan yüksekliği yaklaşık 15 metredir. Dev kazanı ve damlataş havuları geniş bir yer kaplamaktadır. Çakıl depoları ise 4-5 metre kalınlıkları ile taraça şeklinde görsel bir şölen sunmaktadır.

Mağaranın çöküntü salonu bölümü yine görülmeye değer alanlardandır. Bu salonun genişliği 25-55 metre, tavan yüksekliği ise 3-15 metre aralığında değişmektedir. Salon sarkıt, dikit ve sütunlar başta olmak üzere dev damlataş şekillerinden oluşmaktadır. Salonun yukarı kısımdaki son kesiminde kalın bir çakıl, kum tabakaları görülmektedir.

Oylat Mağarası, zengin bir canlı topluluğuna ev sahipliği yapmaktadır. Bu canlılar arasında kelebekler, yarasalar, solucanlar, guanobiler, bin ayaklılar bulunur. Bu canlı türlerini görmek isteyenler Oylat Mağarasını ziyaret edebilirler.

Oylat Mağarası Giriş Ücreti (2020)

Oylat Mağarasını ziyaret etmek isteyenler, özel bir firma tarafından 30 yıllığına yap-işlet-devret modeli ile turizme açılan mağarayı 7-5-TL gibi oldukça cüzi bir ücret ödeyerek gezebilirler.

Oylat Mağarası Ziyaret Saatleri (2020)

Oylat Mağarası, haftanın her günü ziyarete açıktır. Haftanın her günü 08.00-21.00 arasında Oylat Mağarasını ziyaret edebilirsiniz.