Oturduğunuz yerden sizi seyahate çıkaracak 6 kitap

Kanatlarımda İstanbul - Saffet Emre Tonguç

Bana göre İstanbul’u anlatmak için önce anlamak, anlamak için de önce hissetmek gerekiyor. Bunu en iyi yapan isimlerin başında gelen tarihçi ve profesyonel rehber Saffet Emre Tonguç’un bu kitabı kütüphanenizde mutlaka olmalı diye düşünüyorum. Eseri Zeynep Şahın Tutuk ile beraber kaleme aldılar ve hayatınızda görmediğiniz açılardan İstanbul fotoğraflarınıysa Halit Bilen çekti. Alfakitap ‘tan çıkan ‘Kanatlarımda İstanbul’ çıktığı ilk ay, 4. baskıya girdi.

Kaçkarlar’da Bulut Olsam - Uğur Biryol

Eser, gazeteci ve rehber Uğur Biryol, doğup büyüdüğü topraklar olan Karadeniz’in büyüleyici coğrafyasına okurlarını davet ediyor. Yaylaları, buzul gölleri, zengin florası, konakları ve köylerini Biryol’un kaleminden okuduktan sonra kendinizi Karadeniz’in oksijenle dolu doğasına atmak isteyeceksiniz. Fotoğraflar da yine yazarın kendi objektifinden.





Küçük Oteller Kitabı - Mutlu Tönbekici



‘Küçük Oteller Kitabı’nı çok güzel. Yıllardır hep elimin altında. Kitabı kendi deneyimlerinden yola çıkarak kaleme alan gazeteci-yazar Mutlu Tönbekici, keşfe değer oteller ve bölgelerde keşfe çıkarıyor okuyucularını. Eğer yeni yerler görmek istiyorsanız, size ilham vereceği kesin!



Ankara’nın Doğusundaki Türkiye - Sevan Nişanyan



Sevan Nişanyan’ın yıllar önce çıkan ‘Ankara’nın Doğusundaki Türkiye’ alışılmışın dışında bir seyahat rehberi. Sadece bilinen yerleri değil neredeyse unutulmuş pek çok yeri o yerler hakkında hap bilgiler eşliğinde tanıtıyor. Van Ahtamar Adası’ndaki manastırın yıkılmaktan nasıl kurtulduğunu, doğunun tüm inanç çeşitliliğini öğrenebildiğiniz sadece rehber değil bir kaynak kitap aslında.



Seyahat Sanatı - Alain de Botton



Yazar bizi ünlü karakterlerle büyülü bir yolculuğa çıkarıyor...Tanıtım metninde seyahat planını basit bir şekilde tarif ediyor: Gideceğiniz yer: Uzaklar, Rehberiniz: Yazarlar. Alain de Botton, seyahate bambaşka anlamlar yükleyerek farklı yazarların rehberliğinde dünyanın farklı şehirlerini gezdiriyor okuyucularına. Mesela Falubert’le Amsterdam’ı, Van Gogh’la ünlü tablolarını yaptığı Provence’yi gezip Eyüp’le Sina Çölü’nü aşıyoruz.

Gündelik Hayatımızın Tarihi - Kudret Emiroğlu



Kudret Emiroğlu’nun kaleminden, ‘Gündelik Hayatimizin Tarihi’ bizi her gün kullandığımız malzemelerin, alışkanlıklarımızın, geleneklerimizin, hepimizin hayat boyu karşılaştığı eşyaların tarihinde dünyadan örnekler vererek bir yolculuğa çıkarıyor. Eser batıl inançlarımız, düdüklü tencere, pantolon, lens, sokağa çıkma yasağı gibi hayatimizi bir bütün haline getiren parçaları tarihlerini ve nereden geldiklerini bilerek okumak herkes için evlerinde zamanda yolculuk yapma imkânı sağlıyor.