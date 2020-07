Otellere bayramda yerli turist dopingi; doluluklar artıyor

Pandemi nedeniyle hijyen önlemlerini artırarak ziyaretçi ağırlayan konaklama sektörünü, Kurban Bayramı tatilinde özellikle yerli turistin ilgisi sevindirdi. Muğla’nın Bodrum ilçesinde ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ ile hizmet verdiklerini hatırlatan Mio Bianco Resort Genel Müdürü Nihat Terzi, yüzde 70 doluluk oranlarına sahip olduklarını dikkat çekti. Terzi, “Yerli turist olarak beklentilerimizi karşıladık, özellikle her yıl üstüne koyarak büyümeye devam ediyoruz. Yerli turistin tatil süreleri kısıtlı olsa da beklentilerimiz bizi tatmin ediyor. 2020 yılında kar etmek hiçbir otelcinin tabii ki hedefi değil ama şimdiden 2021 yılına hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” dedi.

"BAYRAMDA YÜZDE YÜZ DOLULUK"

Her şey dahil sistem ile hizmet verdiklerini belirten Terzi, “Turizm bu yıl kötü başladı ama biz daha çok geçmiş yıllarda yerli turizme hizmet ettiğimiz için şu an bunun ekmeğini yiyoruz.15 Haziran'da sezonun başlaması ile birlikte Bodrum'da ilk açan otellerden biriyiz ve şu anda doluluk oranımız yüzde 70’lere ulaştı. Alınan tedbir kuralları doğrultusunda müşteri kabulümüzü yüzde 80’lerin üzerine çıkmamayı düşünüyoruz. Bayramda yüzde yüzlük bir doluluk oranı gözüküyor. Temmuz ve Ağustos ayında da dolu dolu bir sezon geçirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu. Terzi, Bodrum’un Akyarlar mahallesi Akçabük mevkiinde 2010 yılında hizmete giren tesislerinin Covid19’da "yeni normal" olarak adlandırılan süreçte, konaklama ve plaj bölümlerinin tümünde ‘ilk güvenlik sertifikasını’ alan otel olduğunu söyledi.









TEST, MASKE VE HİJYEN OLMAZSA OLMAZIMIZ



Covid-19 ile birlikte Bakanlıktan gelen tedbir ve önlemleri hemen uygulamaya başladıklarını dile getiren Mio Bianco Resort Genel Müdürü Nihat Terzi, "İlk etapta gönüllük esasına göre sertifika başvurusunda bulunduk ve sertifikamızı aldıktan sonra 15 Haziran itibari ile müşteri kabulüne başladık.Otelemizde tüm sağlık ve hijyen kurallarına en üst düzeyde uyarak güvenli bir tatil hizmeti sunuyoruz. Müşteri ilk geldiğinde ateşleri ölçülüp test yapılıyor. Pandemi ile ilgili her türlü önlemi aldıktan sonra müşteriyi kabul ediyor ve güvenli bir şekilde sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek odasına yerleştiriyoruz. Maske zorunluluğuna her türlü toplu alanlarda müşterilerimizin takmasını özelikle rica ediyoruz" dedi.



“YEMEK İSRAFININ ÖNÜNE GEÇTİK”



Pandemi sürecinde alınan tedbirler nedeniyle yemek kısmında yaşanan israfın ve büyük maliyetlerin önlendiğini de hatırlatan Terzi, şunları söyledi: "Toplu haraket alanlarında özellikle yemekhanelerde, İçişleri ve Sağlık bakanlığının belirlediği kurallar doğrultusunda 1.5 metre kurallarını uyguluyoruz. Müşterilerimiz yemek esnasında maskelerini takıp sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kapalı ortamlardaki yemeklerini aşçılarımız tarafından almaktadır. Müşterilerimiz açık büfedeki tercihlerini yaptıktan sonra personelimiz tarafından yiyecekleri servis ediliyor. Bu şekilde israfın da önüne geçilmiş oluyor. Otellerde önceki sistemde büyük bir israf söz konusuydu ve bu da büyük bir maliyet oluşturuyordu. Ama pandemi süreci ile birlikte alınan tedbir ve kurallar doğrultusunda bu israfın önüne geçtik diyebiliriz."









“BODRUM’DA KONAKLAMA FİYATLARI KATLANDI HABERLERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR”



Bodrum’da konaklama fiyatlarının katlandığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını da söyleyen Terzi, ‘Bizde şu an pandemi ile birlikte uygulanan fiyatlar daha da düşmüş durumda. Sadece bazı ürünlere gelen zam ve ÖTV oranları yansıtılmaktadır.’ şeklinde konuştu.