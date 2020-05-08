Otellerde robot personel dönemi! Koronavirüs hastalarına bakmışlardı…

Temizlikçi robot Whiz, hastaların yemek aldığı yerleri ve günlük ihtiyaçlarını karşılandığı alanları, virüs bulaşma riskine karşı korumak için çalışırken, konuşan robot Pepper da, yeni misafirleri sevgiyle lobide karşılıyor. Beyaz cerrahi bir maske takan Pepper, aynı zamanda hastalara ateşlerini kontrol etmelerini ve iyi dinlenmelerini hatırlatıyor. Misafirler, aynı zamanda ateşlerini ve semptomlarını bilgisayarlardaki ve tabletlerdeki sağlık yönetim uygulamalarına girebiliyorlar.









İnsansı ilk robot Pepper

Pepper, insan yüzlerini ve temel insani duyguları tanıyabilen dünyanın ilk sosyal insansı robotu. İnsan ve robot etkileşimini en iyi şekilde kullanan Pepper, dokunmatik ekranı ve karşılıklı konuşmalar sayesinde insanlarla iletişime geçebiliyor. Belirli işlerde ve okullarda kullanışlı bir şekilde görevler alabiliyor. Dünyada 2 binden fazla şirket, yenilikçi bir yöntemle Pepper’i, karşılama, bilgilendirme ve ziyaretçileri bilgilendirme amacıyla kullanmaya devam ediyor.







Temizlik meraklısı Whiz

Zorlu ortamlarda, ön saflarda hayatları korumak adına Whiz, elinden geleni yapıyor. Kütüphane, otel, hastane, şirket gibi toplu alanlarda, temizlikçi Whiz’in kullanımı tercih edilebiliyor. Kuru bir elektrik süpürgesi görevi gören Whiz temel olarak halı, beton gibi zeminleri kendi kendine hijyen bir şekilde temizleyebiliyor.









Salgında robotların kullanımı

Teknoloji şirketi SoftBank Robotics tarafından geliştirilen robotlar, hafif ya da hiç belirtileri olmayan hastalar için Tokyo Büyükşehir Yönetimi tarafından diğer otellerde de kullanılmaya başlanacak. Bu zamana kadar bu şekilde beş oteli güvence altına alan Tokyo, 1500 olan oda sayısını 2 bin 800’e çıkarmayı amaçlıyor. Otellerde aynı zamanda doktorlar ve hemşireler de kadrolu olarak çalışıyor fakat resmi makamlar, görevli olarak çalışan robotların haftalardır tek kişilik odalarda izole edilen yalnız misafirleri biraz da olsa neşelendireceklerini umuyorlar.







Robotlar daha önce de görevdeydi



Aslında bu durum, Japonya’da otellerde robotların ilk ortaya çıkışı değil. Ülkenin güneybatısında 2015’te açılan Weird Otel, daha sonradan insanlara işlerini geri vermiş olsa da bir süre iş gücü maliyetinden tasarruf etmek için robotlar, neredeyse tüm insan işini yerine getiriyordu.