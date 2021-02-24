Otağtepe Parkı Nerede? Otağtepe Parkı Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

Burası Otağtepe Parkı olarak bilinse de halk arasında Fatih Korusu olarak adlandırılır. Burası mutlaka görülmesi gereken bir yerdir.



Otağtepe Parkı Nerede?



Burası İstanbul’un Anadolu yakasında Beykoz ilçesinde yer alan bir parktır. Konumu son derece etkileyicidir ve boğaza tepeden bakan bir yerde bulunur. Buraya gelip boğazı seyretmek bile insanı kendini çok iyi hissettirir. Burası boğazı seyredebileceğiniz en güzel noktalardan bir tanesidir. Harika fotoğraflar çekme şansıda yakalayabilirsiniz.



Otağtepe ’ye ulaşım kolaydır çünkü şehrin merkezinde yer almaktadır. Buraya kendi aracınız ile gelebilirsiniz veya toplu taşım araçlarını kullanabilirsiniz. Şehrin her yerinden buraya ulaşmanız mümkündür. Buraya ulaşmak isteyen ve farklı güzergâhlardan gelenler için ise ulaşım yolları şunlardır;

- Kadıköy 14M numaralı otobüs hattı

- Üsküdar 15 M numaralı otobüs hattı

- Beykoz ilçesinden buraya gelen sarı minibüsler bulunmaktadır.

- Tuzla2dan kalkan 500T numaralı otobüs ile buraya ulaşabilirsiniz. Köprüden sonra Kavacık’ta inerek buraya gelmeniz mümkündür.

- Kendi aracınızla Kavacık çıkışından girerek ilk sağa sapmanız gerekmektedir.

Otağtepe Parkı Tarihi



Bu park aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Parkı olarak bilinmektedir. Park'ın tarihi açıdan da önemi bulunmaktadır. Burası uzun yıllar tarihi konulara tanıklık etmiş bir alandır. Hz Osman döneminden başlayarak Fatih Sultan Mehmet dönemine gelinceye kadar pek çok savaşa merkez olmuştur. Buraya savaş dönemlerinde Otağtepe yapıldığı için ismi Otağtepe olarak bilinir.



Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul fethi sırasında, İstanbul’u en güzel gören yere konumlanmıştır. Buraya Fatih'in çadırı kurularak savaş stratejisi geliştirilmiştir. Tarih sayfalarındaki bilgilere göre ilk Otağ-ı Hümayun ise burada kurulmuştur. Fatih Sultan Mehmet için burası tam bir karargâh olmuştur. Bizans İmparatorluğu'nun Karadeniz üzerindeki manevraları buradan engellenmiştir. Planları burada hazırlanmıştır.



Tarihi bilgilere göre 655 yılından 1453 yılına kadar pek çok stratejik karar bu tepede alınmıştır. Burası mutlak görülmesi gereken bir yerdir. Hem tarihi dokusu hem de manzarası ile eşsiz bir güzellik sunmaktadır.



Otağtepe Parkı Özellikleri



Otağtepe’yi ziyaret etmek isteyenlerin herhangi bir ücret ödemesine gerek yoktur. Buraya kendi aracı ile gelenlerin otopark ücreti ödemesi gerekmektedir. Burası her gün 09.00- 19.30 saatleri arasında halkın ziyaretine açıktır. Burası yamaç olan bir park alanıdır. Buradan hem 1. Köprüyü hem de 2. köprüyü görebileceğiniz bir açı vardır. Şehrin merkezinde harika bir tabiata sahip olan bu parka mutlaka gelinmesi gerekir. Parkta yürüyüş yapabilir ya da piknik yapma şansını yakalayabilirsiniz.



Otağtepe Parkı Hakkında Bilgi



Burada ayrıca alışveriş yapma şansını da bulabilirsiniz. Çiçekseverler için burası güzel bir alışveriş yeridir. Burada seyir terasları, gezi alanları, gezi yolları, su sarnıcı, otopark, oturma alanları, kafe ve harika bir park bulunur. Burada birde yapay gölet bulunmaktadır. Buraya farklı bir hava katan bu göletin yanında etrafta kaplumbağaları görebilirsiniz. Burası fotoğraf tutkunları için harika bir lokasyondur.



Hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan bu parkta şehrin karmaşasından kaçma şansını yakalarsınız. Banklarda dinlenebilir, ağaçların arasında yürüyüş yapabilirsiniz. Boğaz manzarasını ise seyretmeye doyamazsınız. Korunun hemen dışında yer alan kafelerde soluklanma şansınız vardır.