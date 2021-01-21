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“Osmanlı’nın parmak izi” Safranbolu’da kar manzaraları mest etti
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 21.01.2021 - 10:08 | Son Güncelleme:

“Osmanlı’nın parmak izi” Safranbolu’da kar manzaraları mest etti

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesi kar manzaraları ile görenleri mest etti.

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Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla “Osmanlı’nın parmak izi” olarak adlandırılan tarihi kent Safranbolu kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

“Osmanlı’nın parmak izi” Safranbolu’da kar manzaraları mest etti


3 bin yıllık geçmişe sahip olan Safranbolu’nun Tarihi Çarşı bölgesindeki han, hamam, cami, çeşme ve konaklar kar yağışının ardından güzel görüntüler oluşturdu. Beyazın hakim olduğu kış aylarında da kartpostallık görüntüler sunan tarihi yapılar, fotoğraf sanatçılarının vazgeçilmez çalışma alanları arasında yer alıyor.

“Osmanlı’nın parmak izi” Safranbolu’da kar manzaraları mest etti

“Osmanlı’nın parmak izi” Safranbolu’da kar manzaraları mest etti


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