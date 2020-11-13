Osmanlı mimarisinin görkemli eseri: Sultan Ahmet Camii

Cami; mavi, yeşil ve beyaz renkli İznik çinileriyle bezendiği için ve yarım kubbeleri ve büyük kubbesinin içi de yine mavi ağırlıklı kalem işleri ile süslendiği için Avrupalılarca "Mavi Camii (Blue Mosque)" olarak adlandırılıyor. Ayasofya'nın 1935 yılında camiden müzeye dönüştürülmesiyle, İstanbul'un ana camii konumuna ulaşmışan Sultan Ahmet Camii, aynı zamanda külliyesiyle birlikte, İstanbul’daki en büyük eserlerden biri. Bu külliye bir cami, medreseler, hünkar kasrı, arasta, dükkânlar, hamam, çeşme, sebiller, türbe, darüşşifa, sıbyan mektebi, imarethane ve kiralık odalardan oluşuyor. Bu yapıların bir kısmı günümüze ulaşamasa da, eser tüm ihtişamıyla görenleri hayran

bırakıyor...Yapının mimari ve sanatsal açıdan dikkate şayan en önemli yanı, 20.000'i aşkın İznik çinisiyle bezenmesi.







Bu çinilerin süslemelerinde sarı ve mavi tonlardaki geleneksel bitki motifleri kullanılmış, yapıyı sadece bir ibadethane olmaktan öteye taşımış. Caminin ibadethane bölümü 64 x 72 metre boyutlarında. 43 metre yüksekliğindeki merkezi kubbesinin çapı 23,5 metre olan Caminin içi 200'den fazla renkli cam ile aydınlatılmış. Yazıları Diyarbakırlı Seyyid Kasım Gubarî tarafından yazılan Sultan Ahmet Camii, Türkiye'nin altı minareli ilk camisidir. Minarelerin sayısı ortaya çıkınca sultan küstahlıkla suçlanmış. Çünkü o zamanlarda, Mekke'deki Kâbe'de de 6 minare bulunmaktaymış. Sultan bu problemi, Mekke'de olan (Mescidi Haram) camiye yedinci minareyi yaptırarak çözmüş. 4 minare caminin köşelerine konuşlandırılmış. Kalem şeklindeki bu minarelerin her birinin 3 şerefesi bulunuyor.









Ön avludaki diğer iki minare ise ikişer şerefeli..Her katında alçak düzeyde olmak üzere, caminin içi İznik'te 50 farklı lale deseninden üretilmiş 20 binden fazla çini ile bezenmiş. Alt seviyelerdeki çiniler geleneksel iken, galerideki çinilerin desenleri çiçekler, meyveler ve servilerle gösterişli ve ihtişamlı. 20 binden fazla çini İznik'te çini ustası Kasap Hacı ve Kapadokyalı Barış Efendi'nin yönetiminde üretilmiş.Caminin içindeki en önemli unsur ince işçilikle oyulmuş ve yontulmuş mermerden yapılma mihrap. Bitişik duvarlar seramik çinilerle kaplanmış. Fakat çevresindeki çok sayıda pencere olması, onu daha az ihtişamlı gösteriyor. Mihrabın sağında zengin dekore edilmiş minber bulunuyor. Caminin diğer bir özelliği de, en kalabalık halinde dahi olsa herkesin imamı duyabileceği şekilde tasarlanmış olması.