Osmanlı kervanlarının büyük menderesi aşmasını sağlayan tarihi Hançalar Köprüsü

Büyük Menderes Nehri üzerinde yer alan bu köprü, Roma döneminde Roma yolları güzergahına yapılan köprülerden biriydi. Kesme taş malzemeden inşa edilmiş olan köprünün uzunluğu 65, genişliği ise 4,20 metre. Yuvarlak kemerli üç gözü bulunuyor ve ayaklarının genişlikleri 3,30 metre. Orta kemerin açıklığı 8 metre, yüksekliği 4,10 metre. Yan kemerlerin genişlikleri ise 6,75 metre, yükseklikleri de 3,30 metre. Köprü ayaklarının güney cephelerine üçgen formlu selyaranlar yapılmış.









Klasik Osmanlı köprü mimarisi özelliklerini yansıtan Hançalar Köprüsü, ayaklarındaki kitabelere göre Hicri 1302 (Miladi 1884-1885) ve Miladi 1934 yıllarında onarılmış. Köprünün onarımlarında moloz taş kullanılmıştır. Köprü günümüzde de kullanılmaktadır. Köprü, Osmanlılar döneminde Çal yakınlarında kurulan Kayı Pazarına giden yol güzergahında bulunmasından ve ticari amaçlı kervanların geçiş yapmasından dolayı tarih içinde büyük önem taşımış. Hançalar Köprüsü'nün üç kemerinde orta kemer yan kemerlerden yüksek ve geniş tutulmuş. Bu haliyle Roma dönemi köprülerinin özelliğini taşıyor.









Son dönemde ortaya atılan bir dedikodu ve iddia sonrası definecilerin hedefi haline gelen Hançalar Köprüsü'Nün bazı noktaları, kaçak kazılar sonrası zarar gördü. Bunun üzerine Çal Belediyesi yıllar sonra Hançalar Köprüsünden geçişi restore çalışması sebebiyle kapadı. Köprünün bulunduğu alan mesire alanı haline getirildi. Vatandaşlar burada sıcak havalarda Büyük Menderes’in suyununda çekilmesiye birlikte serinlemek için vakit geçiriyor. Su kenarlarına yapılan oturma grupları ile vatandaşlar oturma ve dinlenme imkanına sahip olmuş oldu. Tarihe tanıklık eden köprüyü görmek ve fotoğraf çektirmek için yerli ve yabancı tursitlerin ilgisi bu noktada her geçen gün artıyor.