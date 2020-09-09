Osman Hamdi Bey Evi Ve Müzesi Nerede? Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Müze gezintileri kişilerin ufkunu açan en önemli etkinliklerden biridir. Birçok farklı müze tarzının bulunması kişilerin farklı kültürleri, farklı durum ve eşyaları tanımasını sağlar. Bu sebeple kişiler müze gezerek genel kültür bilgilerini artırırken, geçmişteki insanların yaşayışlarını öğrenmeleri ya da sanat eserlerini görerek yorumlamaları hayat tarzlarında olumlu yönde değişmelere sebep olacaktır. Özellikle küçük yaşlardan itibaren müze kültürü öğrencilere kazandırılmalı ve sık sık okullarda müze gezileri düzenlenmelidir.

Osman Hamdi Bey Evi Ve Müzesi Nerede?

Osman Hamdi Bey Türk tarihi için oldukça önemli bir kişidir. Türk müzeci, ressam, arkeolog ve belediye başkanı olarak bilinen Osman Hamdi Bey 1842'de dünyaya gelerek 1910 yılında vefat etmiştir. Gebze Eskihisar köyünde dünyaya gelmiştir. Osman Hamdi Bey 1884 yılında Eskihisar Gebze/ Kocaeli’de yer alır.

Köşk resimhane, kayıkhane ve müştemilat olarak kullanılmıştır. Köşkün mimari çizimi Osman Hamdi Bey tarafından yapılmış, mimari özellikleri Fransız mimarisinden etkilenerek yapılmıştır. Köşkte bulunan birçok malzeme yurtdışından getirilmiştir. Osman Hamdi Bey Kendi yaptı girişte bulunan ahşap kapıların tablalarına, çiçek desenleri çizmiştir. Bu desenler tablo değerindedir. Bu sebeple oldukça değerli eserleri olarak kabul edilmektedir. Osman Hamdi Bey 26 yıl boyunca her yaz tatilini bu köşkte geçirmiştir. Geçirdiği bu tatillerde Osman Hamdi Bey en önemli tablolarını çizmiştir.

Osman Hamdi Bey Evi Ve Müzesi Tarihçesi

Osman Hamdi Bey Türk Sanat tarihinin en önemli simalarından biridir. Arkeolog, müzeci ve ressam olarak bilinen aynı zamanda Kadıköy'ün ilk belediye başkanı olarak görev yapan değerli bir kişidir. 30 Aralık 1842’de dünyaya gelen Osman Hamdi Bey birçok alanda kendini kanıtlamıştır. İlk Türk Arkeologlar kabul edilen Osman Hamdi Bey, Bağdat'ta ilk arkeolojik çalışmalarını yapmıştır. Modern arkeolojinin Osmanlı'da gelişmesini sağlamıştır.

Lübnan'da yaptığı ‘Sayda Kral Mezarlığı’ Osman Hamdi Bey'in Arkeoloji tarihine en önemli katkısı olarak bilinir. Dünyaca ünlü İskender Lahti bu kazı sırasında Osman Hamdi Bey ve ekibi tarafından bulunmuştur. Osmanlı’da müzeciliği de Osman Hamdi Bey başlatmış İstanbul Arkeoloji Müzesinin 29 yıl müdürlüğünü yapmıştır. Böylece İstanbul Arkeoloji Müzesini dünyanın sayılı müzelerinden biri haline getirmiştir.

Osman Hamdi Bey Eserleri

Osman Hamdi Bey ayrıca bugünkü; Mimar Sinan Güzel Sanatlar müzesinin de kurucudur. Eskiden Sanayi-i Nefise Mektebi’nin kurucusu olarak bilinmektedir. Resim alanında o dönemin ilk sanatçıdır. İslamiyet’ten dolayı resim yapmanın günah kabul edildiği Osmanlı Devletinde ilk ressam ünvanına sahip olan bir sanatçıdır. Osman Hamdi Bey'in onlarca eseri bulunmaktadır özellikle herkes tarafından bilinen eserleri; Kaplumbağa Terbiyecisi, İstanbul Hanımefendisi, Arzuhalci, Pembe Başlıklı Kız, Silah Taciri eserleri dünyaca ünlü eserleri arasında yer alır.

Osman Hamdi Bey Evi Ve Müzesi Giriş Ücreti

Müze şu anda tadilatta olmasından dolayı müzeye ziyaretçi kabul edilmemektedir. Ancak müzenin ziyaretçi kabul ettiği dönemlerde giriş ücreti bulunmaz. Bu sebeple Türk tarihi için çok önemli olan Osman Hamdi Bey’i tanımak isteyenler müzeyi ziyaret edebilir.

Osman Hamdi Bey Evi Müzesi'nin Ziyaret Saatleri

09:00- 17-30'dur. Osman Hamdi Bey evi ve Müzesi tatil günleri ise Cumartesi ve Pazar günleridir.