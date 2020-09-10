Osman Gazi Türbesi Nerede Ve Hangi İldedir? Osman Gazi Türbesi Ziyaret Günleri Ve Saatleri

Osmanlı Devleti'nin Kurucusu Osman Gazi'nin Türbesi Bursa'da bulunuyor. Her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Osman Gazi'nin türbesine ulaşım da oldukça kolay. Ayrıca türbe her yıl çok sayıda misafiri ağırlıyor.

Osman Gazi Türbesi Nerede ve Hangi İldedir?

Osmanlı Devleti'nin Kurucusu olan Osman Gazi 1258-1324 yılları arasında hüküm süren ilk Osmanlı Padişahıdır. Osmanlı Devleti'nin Kurucusu Osman Gazi Bursa kuşatması sırasında vefat etmiştir. Sonrasında ise Osman Gazi vasiyeti üzerine Bursa'da gömülmüştür. Bursa'da bulunan Osman Gazi Türbesi Osman Gazi ilçesinde bulunuyor. Aynı zamanda türbe Osmangazi ilçesindeki türbe Osmangazi Mahallesi, Yiğitler Caddesi üzerinde yer alıyor. Türbeye ise yürüyerek ya da toplu taşıma araçları ve özel araçlar ile gidilebiliyor.

Osman Gazi Türbesi Ziyaret Günleri ve Saatleri

Bursa'da bulunan Osman Gazi Türbesi her yıl binlerce misafirini ağırlıyor. Yerli ve yabancı turistler Osmanlı Devleti'nin Kurucusu Osman Gazi'nin Türbesi'ni ziyaret ediyorlar. Bursa'da Tophane Parkı'nın sağ tarafında yer alan Osman Gazi Türbesi erken dönem Osmanlı mimarisini yansıtıyor. Duvarlarında kesme taş kullanılan türbede Osman Gazi'nin sedef kakmalı işlenmiş sandukası bulunuyor. Bursa'da bulunan Osman Gazi Türbesi'ni ziyaret etmek isteyenler ise haftanın her günü saat 08.00 - 20.00 saatleri arasında gidebiliyorlar. Bunun yanı sıra türbeye girişte ücret alınmıyor.

Osman Gazi Türbesi Hakkında Bilgi

Osman Gazi 1258 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. Osman Gazi'nin askeri başarılarının yanı sıra felsefi ve ermişlik tarafı da çok öne çıkmıştır. Osman Gazi 1258 Yılında Şeyh Edebali'nin kızı Malhun Hatun ile evlenmiştir. Osmanlı İmparatorluğunun Kurucusu Osman Gazi Bursa Kuşatması sırasında oğlu Orhan Gazi'ye öldüğü zaman Bursa'ya gömülmeyi vasiyet etmiştir. Bunun yanı sıra Osman Gazi'nin vefatının ardından oğlu Orhan Gazi tarafından Bursa'ya gömülmüştür. Osman Gazi Türbesi Bursa'da bulunmaktadır.

Osman Gazi Türbesi Kim Tarafından Yapıldı ve Yaptırıldı?

Osmanlı'nın Kurucusu Osman Gazi yaptığı Bursa Kuşatması sırasında vefat etmiştir. Oğlu Orhan Gazi ise babasının vasiyetini yerini getirmiştir. Bursa feth edildikten sonra Orhan Gazi, babası Osman Gazi'yi Bizans Şapelinin üzerine inşa edilen türbeye gömmüştür. Gümüşlü Kümbet olarak da bilinen bu türbe ise felaketlere şahit olmuştur. Özellikle de 1801 yılında ortaya çıkan yangının ardından 1855 yılında ise deprem ile birlikte türbe yıkılmıştır. Sonrasında Sultan Abdülaziz zamanında eski yapı korunarak türbe yeniden inşa edilmiştir.

Bursa'da bulunan Osman Gazi Türbesi, kubbe ile örtülmüş sekizgen bir plan yapısı ile oluşturulmuştur. Bu türbenin orta kısmında ise sedef kakmalı muhteşem bir sanduka vardır. Osmanlı İmparatorluğunun Kurucusu Osman Gazi de bu sandukanın içerisinde yatmaktadır. Bunun yanı sıra türbenin içerisinde on iki sanduka bulunuyor. Bu sandukaların Sultan 1. Murat'ın oğlu Savcı Bey'e ait olduğu düşünülüyor. Aynı zamanda diğer sandukaların ise Orhan Gazi'nin eşi olan Aspurçe Hatun ve onun oğlu İbrahim Bey'e ait olduğu düşünülüyor.

Osman Gazi Türbesinde aynı zamanda bu türbe kapısında yer alan şair Nevres'nin, Hattat Mehmet Zeki Dede tarafından yazılan onarım kitabesi de bulunuyor. Bursa başta olmak üzere pek çok ilden Osman Gazi Türbesi'ne ziyarete geliniyor. Özellikle yerli ve yabancı turistler de Osman Gazi Türbesi'ne gelmek için büyük bir çaba gösteriyorlar. Ülkemizde yer alan türbelerin yanı sıra Osman Gazi Türbesi her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Belirlenen saatlerde Osman Gazi Türbesi ziyaret edilebiliyor.