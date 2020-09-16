Ortaköy Camii Nerede? Ortaköy Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Osmanlı döneminin en önemli eserlerinden birisi olarak kabul edilen Ortaköy Camisi, ilk olarak 1853 yıllarında inşa edilmiş ve ibadete açılmıştır. İnşa edildiği dönemden itibaren farklı nedenlerden dolayı zarar gören yapı, sürekli olarak restore edilmiştir.

Ortaköy Camii Hakkında Bilgi

İhtişamlı ve estetik görünüme sahip olan Ortaköy Camii, Boğaziçi’nde oldukça şık duruyor ve özellikle fotoğraf çekilen yapıların başında yer alıyor. Caminin mimarı olan Nigoğos Balyan, caminin dış kısmına özel taş oyma ve kabarma süslemeleri kullanarak eşsiz görünüm elde edilmesini mümkün hale getirmiştir.

Caminin inşası sırasında genellikle beyaz kesme taşlar kullanılmış. Caminin iç kısmında genel olarak bitkili motifler ön plana çıkarken, mihrapta mermer kaplama yüzeyleri yer almaktadır. Minberin mermer kullanılarak yapılmış olduğu görülmekte ve aynı zamanda caminin iç kısmında sıva ile uygulanan işlemeler sayesinde duvarların kırmızı ve beyaz karışımı olduğu havası verilmiştir. Dışı ayrı, içi ayrı güzel olan Ortaköy Camisi, aynı zamanda pek çok fotoğraf sanatçısının da ilgisini çeken yapıların başında geliyor.

Ortaköy Camii Nerede ve Nasıl Gidilir?

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan Ortaköy Camii, Ortaköy semtinde yer almaktadır. Ortaköy Camisine ulaşmak için farklı ulaşım araçlarını kullanmak mümkündür. Kendi özel aracınız ile birlikte sorunsuz ulaşım sağlayabilecek olduğunuz camiye 22, 40T, DT1, 42T ve DT2 numaralı otobüs hatlarını kullanarak da gelmeniz mümkün. Öte yandan camiye BŞK/5 dolmuşları ile gelebilir veya –M2 metro hattı ile de erişim sağlayabilirsiniz.

Ortaköy Camii Tarihi

1853 yılında inşası tamamlanmış olan Ortaköy Camisi, yaklaşık 41 yıl sonra kadar deprem felaketi ile zara görmüştür. Zarar görmesinin ardından onarım işlemine alınan Ortaköy Cami, 1960 yılında ise çökme tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. 1984 yılında bu kez de yangın sonrasında ciddi tahribata uğramış ve yeniden onarım işlemine alınmak zorunda kalmıştır. Son olarak yakın tarih olan 2011 ile 2014 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığı ile restore edilme işlemine alınmış ve üç yılsonunda bu işlem tamamlanmıştır. 6 Haziran 2014 yılında büyük bir törenle yeniden ibadet ve ziyarete açılmıştır.

Ortaköy Camisi Özellikleri

Boğazın eşsiz görünümüne sahip olan Ortaköy Camisinin en belirgin özellerinin başında dört tarafında güneş alacak şekilde tasarlanmasıdır. İki adet minaresi bulunan camide aynı zamanda hünkâr bölümleri yer alıyor. Hünkâr bölümleri padişah ve ailesine aittir. Bahsedilen Hünkâr bölümü camiyi ziyarete gelen kişiler için açık şekilde tutulmakta ve burayı ziyarete gittiğinizde sorunsuz görebilme imkânına erişebilirsiniz. Caminin iç kısmı dönemin padişahlarının kullanmış olduğu Osmanlı sarayı görünümünü andırmakta ve özel olarak korunmaktadır.

Ortaköy Camii Hikâyesi

Ortaköy Camisinin inşa edilmiş olduğu bölgede daha önceden Vezir İbrahim Paşa’nın damadı olan Mahmut Ağa’nın yaptırmış olduğu mescit bulunuyordu. 1721 yılında ortaya çıkan Patrona Halil İsyanı sonrasında zarar gören mescit çeşitli nedenlerden dolayı yıkılmış ve yerine günümüzde eşsiz güzellik barındıran Ortaköy Camisi inşa edilmiştir. Camiye girişte caminin yaptırılmasına vesile olan Sultan Abdülmecid Han’ın tuğrası bulunmaktadır. Cami barok inşa şekli kullanılarak ibadete hazır hale getirilmiştir.

Ortaköy Camisi Mimarı Kimdir? Kim Yapmıştır?

1. Yüzyılda temelleri atılan Ortaköy Camisinin mimarı Nigoğos Balyan’dır. Osmanlı Devleti’nin 31. Padişahlarından olan Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılmış olan Ortaköy Camisinde genel olarak dönemin Osmanlı motifleri ön plana çıkıyor.