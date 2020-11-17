Orta Karadeniz’in birbirinden güzel doğa hazineleri

Şahinkaya Kanyonu - Samsun

Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu, büyüklük olarak Türkiye’nin ikincisi. Kızılırmak Nehri üzerinde 1.5 kilometre uzunluğa sahip kanyon, andrenalin tutkunu sporcuları sık ağırlıyor. Coğrafi yapısı kano ve kaya tırmanışı, yüksekten serbest atlayış gibi ekstrem sporlara olanak sağlıyor. Kanyon girişinden teknelerle doğa harikasının derinlerine yolculuk yapabilirsiniz. Günbatımında güzel manzaralar sunuyor. İskele yakınındaki salaş restoranlarda yemek yiyebilirsiniz.







Almus -Tokat

Almus, Tokat’ın doğusunda, Sivas’ın kuzeyinde yer alan, Yeşilırmak’ın beslediği Almus Baraj Gölü’nün kıyısında bir tatlı huzur merkezi. Baraj Gölü’nde balık tutabilir, kıyısında piknik yapabilirsiniz. ezberlenen noktalardan sıkıldıysanız Almus tam size göre. Üstelik şimdi, bu saklı kalmış rota için en doğru zaman. Harami Yaylası, Kösepınarı Yaylası, sisler içindeki Dumanlı Yaylası sizi bekliyor.

Kabakdağı organik tarım köyü - Ordu

1877 Osmanlı - Rus savaşından sonra Batum civarından göç edenler tarafından kurulan köydeki 180 evin 20’si tescilli. Fatsa’ya 9 km. mesafede. 2001’den bu yana organik tarım ve ekoturizm çalışmalarıyla öne çıkıyor. Gürcü yemekleriyle de ünlü; 100’den fazla yöresel yemek çeşidini tadabilirsiniz. Ayrıca bitki örtüsü ve yürüyüş parkurları dikkat çekici. Koruma altına alınmış eski köy evleri de görülmeye değer.





Küpkaya Kanyonu - Ordu

Küpkaya Kanyonu, Ordu’nun merkezinden 32 kilometre uzaklıkta, Ulubey ilçesinin sınırları içinde bulunuyor. Balık tutabilir, kano yapabilirsiniz. Yazın bile suyunun sıcaklığı beş derece civarında olan, çeşitli spor etkinliklerine uygun akıntısıyla meşhur bir doğa harikası burası…





Turnasuyu Vadisi - Ordu

İl merkezine yakın vadi keşif gezileri için ideal. Yürüyüş rotaları 60 kilometreye kadar uzanabiliyor. Güzergâhın bittiği Turnalık, yayla turizminin önemli merkezlerinden. Saraycık ilçesindeki Yoroz Tepesi’nden hem Ordu’yu hem Giresun’u kuşbakışı seyredebilirsiniz. Bölgeye çok yakın Kurul Kalesi’nde yapılan kazılarda ana tanrıça Kibele heykeli bulundu. Bölge UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne aday oldu. Saraycık’a da Ordu’dan dolmuşla ulaşmak mümkün.