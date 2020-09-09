Orsay Müzesi Nerede? Orsay Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Fransa'nın ilk devlet müzesi olan Orsay Müzesinde 2000'den fazla tablo bulunuyor. Resim dışında birçok heykel ve fotoğrafın da sergilendiği müze, dönemin başbakanı François Mitterand tarafından açıldı. 2007 yılında kimliği belirsiz kişiler Orsay Müzesine girdi ve birçok sanat eserine zarar verdi. En fazla zarar gören tablo ise Fransız empresyonist ressam Claude Monet'in Argenteuil'in Köprüsü adlı eseri oldu. Müzede Fransız ressamlar dışında Avrupa sanatına yön vermiş birçok ressam ve heykeltıraşın eseri de bulunuyor.

Orsay Müzesi Nerede?

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Orsay Müzesine tren, metro ve otobüs ile gitmek mümkün. 12 numaralı metro hattını kullanan yolcular Solferino durağında indikten sonra 10 dakika kadar yürüyebilir ya da taksi kullanabilir. Reseau Express Regional (RER) trenine binip otobüsle aktarmak yapmak da seçenekler arasında. Merkezi bir konumda olan Orsay Müzesine gitmek için otobüsü tercih edenler ise müzeye 3 dakika uzaklıktaki Orsay Durağında inebilir. Kullanılabilecek otobüs numaraları şunlar: 63, 68, 83, 94

Orsay Müzesi Tarihçesi

Müze binası 1939 yılına kadar gar olarak kullanıldı. O dönemli hükümetin Orsay Garını otele dönüştürülmek istemesi ülkede infiale yol açtı. Halkın tepkisinden sonra otel planından vazgeçildi. Bina 1986 yılında tadilat edildikten sonra müzeye dönüştürüldü. O yıla kadar Jeume De Paule Ulusal Galerisinde sergilenen tüm heykel ve tablolar Orsay Müzesine taşındı. 90'lı yıllardan sonra müzede çeşitli fotoğraflar, sanatsal değeri olan mobilya ve aksesuarlar da sergilenmeye başladı.

Orsay Müzesinde Sergilenen Eserler

Orsay Müzesinde sadece Fransa ve Avrupa'da değil dünyaca tanınmış ünlü ressamların tabloları sergileniyor. Bu ressamların başında Hollandalı Post - Emresyonist ressam Van Gogh geliyor. Sanatçının 1888 yılında çizdiği ve en bilinen resimlerinden biri olan La Nuite Etoilee (Yaldızlı Gece) bu müzede sergilenmektedir. Van Gogh aynı dönemde yaşayan ve birlikte Art-İzlenimcilik akımını başlatan Paul Gauguin'e ait La Belle Angele (Güzel Melek) tablosu da müzede bulunan en önemli tablolardan biri.

''Empresyonizm Akımının Merkezi'' olarak tanımlanan müzede izlenimci birçok ressama ait tablolar yer alıyor. O ressam ve tablolarından bazıları:

Pierre Auguste Renoir Bal Du Mouilin De La Galetta

Paul Cezanne - Natur Morte Aux Pommes Et Aux Oranges

Jean François Millet - The Angelus (Akşam Duası)

Edgar Degas - The Ballet Class (Bale Okulu)

Alexandre Cabanel - The Birt Of Venus (Venüs'ün Doğuşu)

Müze toplam beş bölümden oluşuyor. Giriş katında Fransız ressamların eserlerinin yanı sıra dekoratif birçok mobilya ve aksesuar da sergileniyor. Avusturyalı ressam Gustav Klimt'in en önemli eserlerinden biri kabul edilen Rose Bushes Under Trees (Ağaçlar Altında Güller) de giriş katında görülebilir.

Orsay Müzesinin ikinci ve üçüncü katında ise Eugene Boudin, Ferdinand Hodler ve Camille Pissarro'ya ait çalışmalar yer almaktadır. Heykeller ve sanatsal objeler ise müzenin zemin ve teras katında bulunuyor.

Orsay Müzesi Giriş Ücreti (2020)

2020 yılı itibariyle Orsay Müzesinin giriş ücreti 14 Euro'dur. 18 yaşından küçükler ise müzeyi ücretsiz gezebilir. Müze, her ayın ilk Pazar günü herkese ücretsizdir.

Orsay Müzesi Ziyaretçi Saatleri (2020)

Orsay Müzesi, sadece pazartesi günleri kapalı. Açılış saati 09.30 olan Orsay Müzesi saat 18.00'a kadar gezilebilir. Perşembe günleri ise 21.45'e kadar ziyaretçi kabul edilmektedir.