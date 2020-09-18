Ormanya Tabiat Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Park toplam altı bölgeden oluşmaktadır. Doğa Okulunda yaşları 6 ile 18 arasında değişen çocuklar için birçok etkinlik düzenleniyor. Hayvanları doğal yaşam alanlarında gözlemleme fırsatı bulan çocuklar, ağaç dikme ve kuş evi yapma gibi birçok etkinliğe katılıyor. Vahşi Yaşam Alanı ile Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi de Ormanya Tabiat Parkında yer alan diğer bölgelerdir.

Ormanya Tabiat Parkı Hakkında Bilgi

Tabiat parkında yer alan hayvanat bahçesinde farklı coğrafyalara ait 500'e yakın hayvan bulunuyor. Parkta, farklı keçi türlerinin yanı sıra ala geyik, ördek ve midilli gibi hayvanları doğal yaşam alanlarında görmek de mümkün. Hayvanat bahçesi ilk açıldığında hayvan sayısı yaklaşık 200'dü. Günümüzde ise bu sayı 800'e yakındır. Parktaki hayvanlardan bazıları şunlardır: Atarax tavuğu, Amerikan ördeği, Çin Kazı, Emu Deve Kuşu, Arap Atı, Piton, Alpaka Devesi, Karagül Koyunu ve İguana.

Parkın en az hayvanat bahçesi kadar ilgi gören bir diğer yeri ise vahşi yaşam alanıdır. Bu bölgede doğal yaşam alanı Afrika ve Amazon Ormanları olan birçok hayvan bulunmaktadır. Birçok veterinerin çalıştığı parkta vahşi hayvanların bakımları ve tedavileri de yapılıyor. Parka gelen ziyaretçiler vahşi hayvanların yaşamı ve genel özellikleri kapsamında bilgilendirilmektedir.

Çocuklar için orman sanat atölyeleri ve çiftlikler mevcuttur. Doğa okulu kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, çocukların erken yaşta doğayı tanımalarını sağlıyor. Bu okulda verilen eğitimler ise toplam 4 aşamadan oluşmaktadır. ''Doğa Kaşifleri'' dersinde ''kuş evi nasıl yapılır?'' ve ''doğada yön nasıl bulunur'' gibi dersler uzman eğitmenler tarafından çocuklara öğretiliyor. ''Minik Çiftçiler'' dersinde ata binen, yumurta toplayan ve keçi sağan çocuklar, hayvanla hakkında detaylı bilgiler ediniyor. Doğa Okulundaki diğer dersler arasında ''Arazi Sanatı'' ve ''Geri Dönüşüm Atölyesi'' yer almaktadır. Çocuklarını Doğa Okuluna yazdırmak isteyen aileler internetten başvuru yapabilir.

Ormanya Tabiat Parkında yürüyüş ve bisiklet parkurları da bulunmaktadır. 26 kilometrelik yürüyüş parkurları, Mavi, Yeşil, Sarı ve Turuncu Parkur olmak üzere dörde ayrılıyor. Kamp yapmak isteyenler de bu parkın sunduğu imkanlardan faydalanabilir. 50 çadırlık bir kamp alanına sahip olan Ormanya Tabiat Parkında karavanlar için ayrılmış özel bir alan da mevcut.

Ormanya Tabiat Parkı Nerede ve Nasıl Gidilir?

İzmit - Sapanca arasında yer alan Ormanya Tabiat Parkı, Kartepe ilçesinin D100 Karayolu kenarındadır. Parka 287 ve 281 numaralı özel halk otobüsleriyle ulaşım sağlanıyor. Cumartesi - Pazar Kirazlıyalı'dan kalkan ücretsiz servislerden birine binerek Parka gitmek de mümkün.

Ormanya Tabiat Parkı Tarihi

Park 2014 yılında açılmıştır. 2020 yılına kadar birçok yeni bölgenin açılmasıyla birlikte giderek büyümüştür. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan park, yıl içinde binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.

Ormanya Tabiat Parkı Hikayesi

Yaklaşık 10 yıllık bir projenin hayata geçirilmesiyle açılan Ormanya Tabiat Parkı, dünyanın en büyük üçüncü parkıdır. Avrupa kıtasının ise en büyük parkı olan doğal yaşam alanında, 67 farklı türden hayvan barınıyor.

Ormanya Tabiat Parkı Ziyaret Saatleri

Ormanya Tabiat Parkı pazartesi günleri hariç her gün açıktır. Ziyaret saatleri ise yaz ve kış dönemine göre değişiyor. Saat 09.00'da açılan park kış aylarında saat 17.00'ye, yaz aylarında ise 20.00'e kadar ziyaret edilebilir.

Ormanya Tabiat Parkı Giriş Ücreti

Ormanya Doğal Yaşam Parkına giriş ücretsizdir.