‘Ormanda caz ve piknik’ devam ediyor
İstanbul Lifepark’ta temmuz ayında başlayan Ormanda Caz ve Piknik Pazarları, ağustos boyunca da devam edecek.
Türkiye’de bugüne kadar gerçekleşen caz festivallerinden farklı formatta, açık havada piknik tadında geçen Ormanda Caz ve Piknik Pazarları’nın program detaylarını lifepark.com.tr’den inceleyip biletinizi passo.com’dan alabilirsiniz. Etkinlik kapsamında Kerem Görsev Trio, Melis Sökmen, Elif Çağlar Muslu, Duygu Mühürdar, Dolunay Obruk, Tuncay Çağıl Jazz Band, Barbaros, Elif Sancez gibi isimler sahneye çıkıyor.