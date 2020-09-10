Orhan Gazi Türbesi Nerede Ve Hangi İldedir? Orhan Gazi Türbesi Ziyaret Günleri Ve Saatleri

Orhan Gazi Türbesi ülkemizde yıl içerisinde pek çok turist ağırlayan türbelerden birisidir. Ülkemizde mutlaka gezilmesi ve görülmesi gereken yerler arasında yer almaktadır.

Orhan Gazi Türbesi Nerede?

Ülkemizin önemli türbelerinden olan Orhan Gazi Türbesi Bursa ilinde yer almaktadır. Orhan Gazi Türbesini ziyaret edecek olan kişilerin tam karşısında bulunan Osman Gazi Türbesini de ziyaret edebilirler. Bu türbeler Bursa'da birbirlerine karşı karşıya durmaktadır. Bursa ilinin Tophane semtinde bulunan Tophane parkı sağında yer aldığı bilinmektedir.

Orhan Gazinin babası Osman Bey 1258 yılında Söğüt'te doğmuştur. Yaşamı tarihsel olaylarından çok ermişlik öyküleri ile bilinmektedir. 1258 yılında Malhun Hatun ile evlenmiş ve Orhan Gazi dünyaya gelmiştir. Osmanlı İmparatorluğunun kurucu olan Osman Bey Bursa ilinin kuşatılmasının devam ettiği sırada oğlu Orhan Gaziye Bursa'da yer alan kubbeli yapıyı göstererek öldüğüm zaman beni buraya yatırın vasiyetinde bulunmuştur.

Osman Gazi yaşının ilerlemesi ile birlikte gut hastalığına yakalanmış ve beyliğin idaresini Orhan Gaziye bırakmıştır. 1324 yılında vefat eden Osman Gazinin önceden gösterdiği tophane parkının sol tarafındaki Elie Manastırı şapeli türbeye dönüştürülmüş ve vasiyeti yerine getirilmiştir. Normal şartlarda Orhan Gazi ile Beraber Osman Gazi Türbesi aynı çatı altında bulunmaktaydı. Fakat 1855 yılında yaşanan deprem sebebi ile yıkılan türbe Abdülaziz tarafından 1863 yılında Osman Gazi Türbesi ile Orhan Gazi türbeleri olarak yeniden inşa ettirilmiştir.

Orhan Gazi Türbesinin duvar kalınlığı 1.30 metredir. Giriş kısmında ise birbirine bağlayan 4 sütun yer almaktadır. Orhan Gazi Türbesini ziyaret eden kişiler türbenin içerisindeki sandukaları görebilirler. Bu sandukalar Emir Süleyman, Sultan 2. Beyazıt'ın oğlu Korkut, Musa çelebi, Nilüfer Hatun ve kızı Fatma yer almaktadır.

Orhan Gazi Türbesi Hangi İldedir?

Orhan Gazi Türbesi ile Osman Gazi Türbesi ülkemizde Bursa ilinde Tophane semtinde yer almaktadır. İki türbe birbiri ile karşılıklı konumda yer almaktadır. Ayrıca Orhan Gazi Türbesi önünde bulunan kitabe pek çok ziyaretçi tarafından da merak edilmektedir. Bu kitabe üzerinde Orhan Gazi hakkında ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Burada Orhan Gazinin tüm başarıları, hayatı ve daha detaylı bilgileri okumak mümkündür.

Orhan Gazi Türbesi Ziyaret Günleri

Bursa ili Osmanlı Döneminde bir zamanlar başkentlik yapmış bir il olması sebebiyle oldukça önemlidir. Pek çok tarihi yapıların yer aldığı Bursa ilinde ziyaret edebileceğiniz pek çok yer bulunmaktadır. Bunlardan birisi de Orhan Gazi Türbesidir. Orhan gazi Türbesi Bizans döneminde yaptırılmıştır. Orhan Gazi Türbesi Bizans döneminde Saint Elie Kilisesi kalıntısı üzerine inşa edilmiştir. Geçmişten bugüne kadar güzelliği ve dayanıklılığı sayesinde korunmayı başarmıştır. Üzerinde eski dönemlerde sıklıkla kullanılan mozaik kalıntılar yer almaktadır.

Bursa ilinde yer alan Orhan Gazi Türbesini ziyaret etmek isteyen kişilerin en çok sorduğu sorulardan birisi de ziyaret günleridir. Orhan Gazi Türbesini ziyaret etmek isteyen kişiler haftanın her gününde ziyaret edebilirler.

Orhan Gazi Türbesi Ziyaret Saatleri

Bursa'nın Tophane semtinde yer alan Orhan Gazi Türbesi ülkemizde pek çok kişinin ziyaret ettiği türbelerden birisidir. Orhan Gazi Türbesini ziyaret etmek isteyen kişiler haftanın her günü saat 08:00 ile 20:00 arasında ziyaret edebilmeleri mümkündür.