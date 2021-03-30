Öresund Köprüsü Nerede? Öresund Köprüsü Tarihi, Hikayesi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Öresund köprüsü Kuzey Avrupa ülkelerine yakın bir konumda bulunmaktadır. İki ülkeyi birbirine bağlaması ile bilinen bir köprüdür. Bundan dolayı Öresund köprüsü oldukça fazla kullanılmaktadır.

Öresund Köprüsü Hakkında Bilgi

Öresund köprüsü Avrupa'da ki en uzun köprülerden bir tanesidir. Aynı zamanda bu köprü iki ülkeyi de birbirine bağlar. Danimarka ve İsveç ülkelerini birbirine bağlayan bu köprü iki ülkede de farklı şekilde adlandırılmıştır. Dünya'nın en büyük sınır ötesi köprülerinden biri olarak bilinen Öresund köprüsü Avrupa birliğinin en önemli güzergahları arasındadır. Bu köprü Avrupa birliğinin E20 yolu üzerinde yer almaktadır.

Bu köprü 4 şeritli bir köprüdür. Bundan dolayı oldukça geniş bir köprü denilebilir. Bu köprü üzerinde hem demir yolu taşımacılığı hem de kara yolu taşımacılığı yapılmaktadır. Çok amaçlı kullanılan köprülerden biridir. Günlük olarak bu köprüden 20 bine yakın araç geçmektedir. Trafiği bol olan bir köprüdür. Köprüden geçiş ücreti 54 euro olarak belirlenmiştir. Bu köprü aynı zamanda dünyanın en büyük kablolu köprüsüdür.

Öresund Köprüsü Nerede?

Öresund köprüsü tam olarak Öresund köprüsü boğazında yer alan İsveç ve Danimarka'nın tam ortasında bulunan ve iki ülkeye de uzanan bir köprüdür. İki ülkede de bulunmaktadır.

Öresund Köprüsüne Nasıl Gidilir?

Öresund köprüsüne ülkemizden gitmek için belirli prosedürleri uygulamak gerekir. Öncelikle Schengen ülkelerinde yer aldığından dolayı bu köprüye ulaşmak için vize prosedürlerini yerine getirmek gerekiyor. Bu köprü Öresund boğazında yer alır ve dolayısıyla Danimarka ya da İsveç'e gidilerek bu köprüye ulaşılabilir. Vize işlemlerini tamamladıktan sonra İsveç ya da Danimarka'ya bilet alabilirsiniz. İsveç'in Danimarka sınırına seyahat gerçekleştirerek bu köprüye ulaşım sağlayabilir kara yolu ile direkt olarak iki ülke arasında seyahat edebilirsiniz.

Yani köprüye ulaşmanız için hem kara yolunu hem de hava yolunu tercih etmeniz gerekmektedir.

Öresund Köprüsü Tarihi

Bu köprünün yapımına 1995 yılında başlanmış olup köprünün inşası tam 4 yıl sürmüş ve 1999 yılında sonuçlanmıştır. Danimarka kraliçesi ve İsveç kralının katılımı ile birlikte köprü 2000 yılında resmiyeten açılmış oldu. Kopenhag'dan Malmö'ye kadar uzanan bir köprü olan Öresund köprüsü yapımından sonra iki ülkenin de ekonomisini canlandırmıştır.

Öresund Köprüsü Hikayesi

Köprü yapıldıktan sonra birçok kişi köprünün yapımını bir mucize olarak görüyordu. Fakat yapıldıktan sonra şaşıranların sayısı bir hayli artmıştır. İsveç ve Danimarka'da çekilen bir dizi olan Bron dizisi sayesinde bu dizinin hikayesi de popülaritesi ile artmıştır. Öresund köprüsünün ilk olarak yapım amacı iki ülkenin insanlarının birbirleri arasında rahatça gidip gelmeleri sağlamak amacı ile inşa edilmişti. Fakat daha sonra köprü ekonomik olarak da iyi bir yol olacağı düşünülerek araç yolu için de kullanılmaya başlandı. Birçok televizyon dizisine de sahne olarak bu köprüden bahsedilmiştir.

Öresund Köprüsü Özellikleri

- Dünyanın en büyük kablolu köprüsüdür.

- Danimarka Kopenhag'dan başlayarak İsveç'in Malmö şehrine kadar uzanmaktadır.

- 7.845 metre uzunluğa sahip bir köprüdür.

- Üzerinde 4 şeritli kara yolu ve iki şeritli de demir yolu vardır.