Ordu’ya gitmek için 4 yeni neden

Ordu büyük bir turizm hamlesi içinde… Amaç, insanların doğasıyla, tarihiyle, yemeğiyle ve daha birçok güzelliğiyle son yıllarda turizmin yükselen yıldızı Ordu’ya cezbedici yeni değerler ekleyerek daha fazla kişiyi kente çekmek. Bu yönde oldukça başarılı çalışmalar birbiri ardına hayata geçirilerek turizmde ilgi çekici yeni alanlar açılıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, turizm alanında başlattıkları çalışmalarla şehri geleceğe hazırladıklarını söylüyor. Özellikle yayla turizminin ön plana çıkması için yoğun olarak çalıştıklarını anlatan Başkan Güler, karavan turizmi, trekking, kayak ve kış turizminin yanı sıra Karadeniz yayla turizminde ilk olan, Kapadokya başta olmak üzere birkaç şehirde uygulanan balon turizmini başlattıklarının altını çiziyor. Güler “Bu güzelliklerin sadece bize ait olmasını arzu etmiyoruz, bütün dünya bu güzellikleri görsün; onlarla paylaşmak istiyoruz” diyor. İşte Ordu’da ziyaretçileri bekleyen yeni güzelliklerden birkaçı...



Yayla turizmine yeni renk: Balon



Balon turlarının yeni bir turizm alternatifi olduğunu vurgulayan Başkan Güler, “Aybastı ilçemizin Perşembe Yaylası’nın harikulade mendereslerini şimdi balondan seyredeceğiz. Bu aynı zamanda bize çok büyük kazançlar sağlayacak. Ayrıca dünyanın bu güzellikleri paylaşmasına ve tanımasına vesile olacak” diye konuştu. Turizmi çeşitlendirmek istediklerini de kaydeden Başkan Güler, “Şu anda karavan turizmi, bisiklet turizminin yanı sıra yürüyüş yollarını tespit ettik. Bununla ilgili Ordumuzda 155 nokta belirledik; güzergâhları oluşturuldu. Bildiğiniz gibi sadece yaylalarımız değil kanyonlarımız, şelalelerimiz var. Buralarda trekking yapma durumu var. Aynı zamanda kano ile turizmi renklendiriyor ve çeşitlendiriyoruz. İşin hem sportif tarafı, hem turizm boyutu hem de aynı zamanda tanıtım faaliyetleri ile beraber Ordumuzu, Karadenizimizi dolayısıyla ülkemizi dünyaya tanıtıyoruz. Sadece bölgesel olarak değil dünya ile bu güzellikleri paylaşmış oluyoruz” diyor.









Yeni heyecan yamaç paraşütü



Karadeniz’in fındık başkenti olarak bilinen Ordu’da, yamaç paraşütü her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. 500 rakımlı Boztepe’den Karadeniz manzarası ve profesyonel pilotlar eşliğinde uçuş keyfi için Ordu’ya gelen yüzlerce paraşüt tutkunu doğanın tüm renklerinin tadını çıkarıyor.Türkiye’nin çeşitli illerinden Ordu’ya gelen yüzlerce paraşüt tutkunu, 500 metre yüksekliğindeki Boztepe’de yamaç paraşütü yaparak dakikalarca Ordu ve Karadeniz’in üzerinde tur atabiliyor. Belediye Başkanı Güler, Ordu’da yamaç paraşütü yapanların sayısının her geçen yıl arttığının altını çizerek şunları söylüyor: “Dünyada yamaç paraşütü sporu dağlık ve yerleşim birimlerinden uzak alanlarda yapılıyor. Ancak Ordu’da yamaç paraşütü şehrin hemen yanında, teleferikle çıkılan, 500 metre yükseklikteki Boztepe’den yapılıyor. Ayrıca denizin üzerinde uçuluyor olması ayrı bir heyecan veriyor. Ordu, yamaç paraşütü için en ideal yerlerden biridir diyebiliriz.”



Çambaşı Yaylası’nda kayak keyfi



Ordu’nun 2.000 rakımlı Çambaşı Yaylası’ndaki Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, hayata geçirilen yatırımlarla adından söz ettiren tesislerden biri olmaya hazırlanıyor. Türkiye’de denize ve havaalanına en yakın kayak merkezi olan Çambaşı Doğa Tesisleri,

kış sezonu için hizmet vermeye başladı. Ordu’da sadece 3 ay değil 12 ay boyunca turizmi canlı tutmak için kayak merkezine önemli yatırımlar yapılırken romantik bir kış tatili amacıyla çam ağaçları içinde 12 adet bungalov inşa edildi. Kayak turizmini canlandırmaya yönelik olarak kayak pisti sayısı 5’ten 14 km’ye çıkarılırken, 5 kilometrelik pist uzunluğu da 15 km’ye kadar çıkarıldı. Yeni kızak alanları, acemi kayakçılara yönelik 100 metrelik yürüyen bant, snowtube, ATV, kar motoru, restoran-büfe gibi altyapısı ve üstyapısıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Çambaşı Kayak Merkezi’nde 5 yıldızlı bir otel için de çalışmalar devam ediyor.









Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler kayak merkezindeki çalışmaların devam etmesine karşın bu yıl hizmet vermeye başladıklarını belirterek şunları söylüyor: “Altınordu ilçesine 58 kilometre mesafede bulunan Çambaşı Yaylası hem yazın hem de kışın turizmi için bulunmaz doğal güzellik ve özelliklere sahip. Yaylamızda bulunan kayak merkezimiz ise burayı daha cazip bir mekân haline getiriyor. 2020 yılında yaptığımız yatırımlarla tesisimiz daha çok büyütüldü ve zenginleştirildi. Doyasıya eğlenmek ve doğanın güzelliklerinden nasibini almak isteyen yerli ve yabancı turistlerimiz yapılan çalışmalarla birlikte bu yıl daha modern ve konforlu bir tatil geçirecekler. Adeta tepeden tırnağa yenilenen Çambaşı Kayak Merkezimiz Türkiye’de ve hatta dünyada bulunan diğer kayak merkezleriyle yarışacak bir duruma getirildi. 2021-2022 kış sezonunda da tüm kayaksever ve doğa tutkunlarını tesisimize bekliyoruz.”



İtalya ve Fransa sahillerindeki benzerlerinden daha güzel



Ordu’nun Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenlemelerinin ardından her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği bir turizm merkezi haline geldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından adanın karşısında seyir terası ve kumsala inen ahşap basamaklar, oturma grupları, korkuluk ve gözlem dürbününün yapılmasıyla Hoynat Adası bambaşka bir kimliğe büründü. Her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği, seyir zevki yaşadığı alan, aynı zamanda sayıları giderek azalan tepeli karabatak kuşlarının yuvalandığı iki bölgeden biri ve birçok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, adadaki çalışmaları şöyle anlatıyor:







“Ordumuzun her tarafı çok güzel. Daha önce yaptığımız tespitler ve planlama sonrası çalışmalara başlamıştık. Gelinen noktada sakin şehir Perşembe ilçemiz yeni bir cazibe merkezi daha kazandı. Buraya gelen vatandaşlarımız modern bir alanda hem zamanlarını geçiriyor hem de ada üzerinde bulunan kuşları dürbünler sayesinde daha yakından görme fırsatı elde ediyorlar. Burası muhteşem bir yer oldu. Buna benzer yerler İtalya ve Fransa sahillerinde de var, ancak burası oralardan daha güzel. Daha önce söylediğimiz gibi biz ne dediysek, ne söz verdiysek yerine getiriyor ve getirmeye de devam ediyoruz. Dolayısıyla, Ordu’nun her yerini bir oya gibi işleyerek hem halkımızın hizmetine hem de alternatif bir gelir kaynağı haline getirmiş olacağız.”