MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriOrdu’nun 'misafir odası' Çambaşı Yaylası’na ilgi arttı
GeriSeyahat Ordu’nun 'misafir odası' Çambaşı Yaylası’na ilgi arttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ordu’nun 'misafir odası' Çambaşı Yaylası’na ilgi arttı
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 17.09.2020 - 12:42 | Son Güncelleme:

Ordu’nun 'misafir odası' Çambaşı Yaylası’na ilgi arttı

Ordu’nun “misafir odası” olarak tanımlanan önemli turistik alanlarından Çambaşı Yaylası’nın cazibesi artırıldı.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Yayla merkezinde 62 adet binada uygulanan dış cephe iyileştirme çalışması, yaylanın çehresini değiştirdiği gibi, yaylaya olan ilgiyi de artırdı. Yapılan çalışmaların turizmde hareketlilik sağladığına dikkat çeken yayla esnafı ve vatandaşlar, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür etti.

Ordu’nun misafir odası Çambaşı Yaylası’na ilgi arttı



Çambaşı Yaylası’nın bölge için son derece önemli bir turizm destinasyon alanı olduğunu ifade eden Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, “72 obası ve 100 bin dönümlük alanı ile Türkiye’nin en geniş yaylalarından birisi olan Çambaşı Yaylası’nda 62 binanın dış cephesini iyileştirerek yaylanın güzelliğine güzellik katan bir görünüm sağladık. Turizmde iddiamızı sürdürüyoruz. Bu nedenle Ordu’ya geldiğinde turistlerin ilk uğramak istediği yerlerden biri olan Çambaşı Yaylamızın da çehresini değiştirdik. Yapılan çalışmadan esnaflarımız ve ziyarete giden vatandaşlarımız oldukça memnun. Daha düzenli bir görünüme kavuşan yayla merkezinde araç girişini de kapattık. Böylece ziyaretçilerimiz rahatlıkla gezip alışverişini yapabiliyor. İlimizin güzelliğini gün yüzüne çıkararak tanıtımına katkı sunan her türlü çalışmanın gayreti içinde olacağız” dedi.

Ordu’nun misafir odası Çambaşı Yaylası’na ilgi arttı



“Yaylamız çok güzel oldu”

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) iş birliğiyle hayat bulan proje kapsamında yaylanın yöresel kimliğine uygun bir çalışma ortaya kondu. Yapılan çalışmadan memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, “Ortaya çıkan yeni görüntü hepimizi memnun ediyor. Gelen turistler de beğeniyor. Önceden araç girişine de açık olduğu için yayla merkezinde insanlar hareket etmekte, rahat alışveriş yapmakta zorlanıyordu. Yapılan çalışma ile gelen giden de arttı. Özellikle hafta sonu ciddi yoğunluk yaşanıyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz Yaylamız çok güzel oldu emek veren herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

Ordu’nun misafir odası Çambaşı Yaylası’na ilgi arttı


False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle