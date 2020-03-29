Ordu'nun İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Ordu'da Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Aklınızda Ordu’nun nasıl bir yer olduğuna dair soru işareti var ise, bu yazımızda Ordu’ nun mutlaka görmeniz gereken doğal güzelliğe sahip yerleri ve tarihi yerlerinden de bahsedeceğiz. Öncelikle Ordu'nun ilçeleri ve hangi bölgemizde yer aldığını belirtelim.

Ordu İlçeleri

Ordu’nun sahip olduğu 19 ilçe ve belediye olmakla birlikte, bu belediyelerde toplam 772 adet mahalle yer almaktadır. Ordu’nun ilçeleri şu şekildedir:

- Akkuş

- Altınordu

- Aybastı

- Çamaş

- Çatalpınar

- Çaybaşı

- Fatsa

- Gölköy

- Gülyalı

- Gürgentepe

- İkizce

- Kabadüz

- Kabataş

- Korgan

- Kumru

- Mesudiye

- Perşembe

- Ulubey

- Ünye

Ordu Hangi Bölgede?

Ordu Karadeniz Bölgesinde bulunmaktadır. Hem Orta Karadeniz Bölgesi’nde, hem Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ilçelere sahip olan Ordu, fındık ile de isminden sıkça bahsettirmektedir. Muhteşem manzarası ile gönülleri fetheden Ordu, Fatsa, Ünye, Perşembe, Mesudiye gibi ilçeleri ile tanınmaktadır.

Ordu Gezilecek Yerler

Ordu, yeşili bol olan doğası, yemekleri ve sahip olduğu kültürel değerleriyle, kesinlikle görülmesi gerekli yerlerden biridir. Özellikle de metropol hayatının kalabalığından ve gürültüsünden sıkıldıysanız, Ordu gezisi ile, huzura kavuşabilirsiniz. Ordu’ ya gittiğinizde mutlaka görmeniz gereken, Ordu gezilecek yerler hangileridir, sıralayalım.

Boztepe

Ordu’ da ilk görülmesi gereken yerlerden biri olan Boztepe, eşi olmayan, muhteşem bir Karadeniz manzarasına sahiptir. Büyülü manzarası ve sahip olduğu kafe ve restoranların olduğu bölgede oldukça keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Hoynat Adası

Ordu’nun Perşembe ilçesinde yer alan Hoynat Adası, son dönemlerde oldukça ünlenmiştir. Hoynat Adası, Türkiye’ de bulunan kuş cenneti olarak bilinmektedir. Hoynat Adası, Türkiye’ de ‘tepeli karabataklar’ tarafından yuva yapılan tek alan konumundadır.

Yason Burnu

Ordu’ da doğal güzelliği ile büyüleyici bir havası olan yerlerden biri, Yason Burnu’dur. Yason Burnu’nun özellikleri, 1. derece arkeolojik alan olması ve 2. dereceden doğal sit yeri olmasıdır. Aynı zamanda Yason Burnu bir yarımadadır. Doğal bir güzelliği sahip olan bu yarımadayı mutlaka görmelisiniz.

Ordu Tarihi Yerler

Ordu’ da bulunan, tarihe tanıklık etmiş, kesinlikle görülmesi gereken tarihi yerler de oldukça ilgiyle ziyaret almaktadır. Şimdi Ordu’nun görülmesi gereken bu tarihi yerlerini açıklayalım.

Bolaman Kalesi

Bolaman Kalesi, Pontus Rum İmparatorluğu zamanında inşa edilmiştir. Karakol görevi yürütmesi ve gözlem işlemleri amacı ile yapılmıştır. Ordu’nun mühim tarihi eserlerinden biridir.

Bozukkale (Cotyora)

Ordu’ da deniz kenarında bulunmakta olan Cotyora, 11. Yüzyıl’ da Bizanslılar tarafından inşa edilmiş gözetleme kulesidir.

Melet Nehri

Ordu Mesudiye ilçesinde yer alan Melet Nehri, Antik Çağ döneminde, Melanthios olarak çağırılan, bölgeyi sarmalayan dağlardaki küçük akarsular ile meydana gelmiş olan bir tarihi nehirdir. Siz de Melet Nehri'nin sahip olduğu tarihi doku ile bu güzel manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz.

Taşbaşı Kültür Merkezi

Ordu’nun merkezinde yer alan Taşbaşı Kültür Merkezi, Rumlar tarafından kilise şeklinde inşa edilmiş ancak kilise olarak kullanılmamış, hapishane olarak görevlendirilmiştir. 1983 yılında ise, Kültür Bakanlığınca restore edilmiş, kültür merkezi şeklinde kullanılmaya başlamıştır.

Kadılar Yokuşu

Ordu ilinin Ünye ilçesinde yer alan Kadılar Yokuşu, Osmanlı zamanında birçok kadının yetiştirilmiş olduğu yer olarak bilinmektedir. Bu sebeple yokuşun tarihi, Ünye evleri ile ünlüdür.