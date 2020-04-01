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Ordu'da yaylalar beyaza büründü
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 01.04.2020 - 14:02,Son Güncelleme:/

Ordu'da yaylalar beyaza büründü

Ordu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan kar yağışı yaylaları beyaza bürüdü.

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Ordu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan kar yağışı yaylaları beyaza bürüdü.Gece yarısı hava sıcaklığının düşmesiyle sahil kesiminde yağmur etkili olurken yüksek kesimlerde ise yağmur yerini kara bıraktı.Kar yağışıyla 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ve bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.Karla birlikte yaylalarda kartpostallık görüntüler oluştu.

Orduda yaylalar beyaza büründü


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