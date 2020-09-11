Olympos Antik Kenti Nerede? Olympos Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Olympos, eski Yunancada “ulu dağ” anlamına geliyor. Dünyada bu adı taşıyan 20’den fazla dağ ve şehir adı bulunuyor. Antalya’da bulunan Olympos Antik Kenti de bunlardan biridir. Kenti, diğer liman şehirlerinden ayıran özelliği şehrin içinden Olympos çayının geçmesidir.

Olympos Antik Kenti Hakkında Bilgi

Olympos Antik Kentinin adı, Patara’da bulunan Likya Yol Kılavuz Anıtında Korykos olarak anılıyor. Antik Tarihçi Strabon’a göre Likya bölgesinin en büyük yerleşim yerlerinden biriymiş. Bir diğer antik tarihçi Çiçero da, Olympos’u zenginlikler ve sanat eserleriyle dolu bir kent olarak tarif etmiş.

Kentin kesin kuruluş tarihi bilinmiyor. Bununla birlikte İ.Ö. 168-167 yıllarındaki Likya Birlik sikkelerinde kentin adı geçiyor. Olympos, Likya Birliğinde üç oy hakkına sahip 6 şehirden biri olarak önemli bir yere sahiptir. Birlik içinde, Likya’nın doğusunu temsil etmiştir.

Olympos, döneminin en önemli liman kentlerindendir. Kentin ortasından geçen Olympos Çayı sayesinde gemiler şehrin içine kadar girebiliyormuş.

Olympos Antik Kenti Tarihi

Olympos’un temelleri eski Helenistik döneminde MÖ 300’lü yıllarda atılmıştır. Olympos ismine, tarihi kayıtlarda MÖ 78 yılında rastlanıyor. Bu tarihte Sicilya valisi Servilius Vatia, zamanın en büyük korsanı Zenicetes’i deniz savaşında yenmiştir. Zenicetes, gemilerini Olympos limanında saklamakta ve burayı kalesi olarak kullanmaktadır.

Kent, Roma hakimiyetine geçince “ager publicus” (satılık/kiralık Roma mülkü) olarak ilana çıkarılır. 3. yüzyılda korsanların sürekli saldırıları sonucunda şehir önemini yitirmiş ve halk da şehri terk etmeye başlamıştır.

Olympos, 11. ve 12. yüzyıllarda Cenevizliler, Venedikliler ve Rodos Şövalyeleri tarafından yeniden inşa edilmiş. Haçlı seferleri sırasında ticaret limanı olarak kullanılmış. 15. yüzyılda Osmanlı Donanmasının doğu Akdeniz’i hakimiyeti altına almasıyla da şehir boşaltılmıştır.

Olympos Antik Kenti Nerede?

Olympos Antik Kenti Akdeniz Bölgesinde Antalya sınırları içinde yer alıyor. Antalya’nın Kumluca ilçesinin 28 km uzağındadır. Antik ören yeri Olympos-Bey Dağları Milli Parkının içindedir. '

Özel araçla gitmek isteyenler Antalya-Kemer güzergahını kullanıyorlar. Kemer’i geçip 30 km daha gidiyorsunuz. Olympos yol ayrımına geldikten sonra 11 km’lik yolunuz kalıyor. Finike-Kumluca tarafından geliyorsanız, Adrasan girişini kullanıyorsunuz.

Olympos Antik Kenti Gezilecek Yerler

Antik kentin ortasından geçen çayın her iki yanında da çok sayıda antik tapınak, mezar ve kalıntılar bulunuyor. Olympos, döneminin korsanlar kenti olduğu için, mezarların birçoğu korsan kaptanlarına aittir.

Kentin kuzey yakasında Roma İmparatorluk Dönemine ait Tapınak binası bulunuyor. Tapınak kapısının önünde Marcus Aurelius’a ithaf edilmiş bir heykel yer alıyor. Kalıntıların tam ortasında da, kesme taşlardan yapılmış agora yer alıyor. Kayalıkların üzerinde ise kentin son dönemini yansıtan orta çağ kalesi ve kalıntıları bulunuyor.

Kentin denize açılan yerinde bir lahit yer alıyor. Lahit, Artemias ve ailesine ait. Bu lahit dışında “Kaptan Eudomus’un lahdi” bulunuyor.

Olympos Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Olympos ören yerine giriş ücreti 30 Türk Lirasıdır.

Olympos Antik Kenti Ziyaret Saatleri

Olympos, haftanın her günü ziyarete açıktır. Yaz döneminde 08:00-21:00 (01 Nisan-01 Ekim), Kış döneminde de 08:30-17:30 (01 Ekim-01 Nisan) saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

Olympos Antik Kenti Efsanesi

Kentin Yanartaş (Chimaera) Efsanesi bulunuyor. Ephyra Kralı Glaukos’un oğlu Hipponoes bir av partisinde kardeşi Belleros’u öldürür. Bunun üzerine babası onu sürgüne gönderir. Argos Kralı, Hipponoes’i öldürmek yerine Likya kralına gönderir.

Likya kralı da bu genci öldürmek yerine Olympos Dağı’nda yaşayan aslan başlı, keçi gövdeli, yılan kuyruklu ve ağızdan alevler saçan canavar Chimera ile dövüşmeye gönderir. Hipponoes, mızrağıyla canavarı yerin yedi kat dibine gönderir. Canavar yerin dibinde de olsa ağzından saçtığı alevler topraktan fışkırmaya başlar. Bu zafer Olimpiyat oyunlarının başlangıcını oluşturuyor. Olimpiyatlarda yakılan temsili ateş de Chimaera’nın sönmeyen ateşini temsil ediyor.

Olympos Antik Kentinde Müze Kart Geçiyor mu?

Olympos ziyaretlerinde hem Müze Kart hem de Müze Kart+ geçiyor.