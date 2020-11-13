Ölüler şehrindeki cennet: Eumania Antik Kenti

Eumania, Bergama Kralı Phrygia Attalus II. Philadelphus (M.Ö. 159 - 138) tarafından Cludrus'un kaynağında, Glaucus yakınında kurulmuş. Kral, kurduğu bu kente kardeşi Eumenes'in adını vermiş. Eumania'nın Roma yönetimi altında önemli ve müreffeh bir şehir olduğunu göstereni çok sayıda yazıt ve çok sayıda sikke bulunuyor.









Üçüncü yüzyılın başlarında nüfusu büyük ölçüde Hiristiyan olan Eumania, otokratik bir yönetim anlayışına sahip Roma İmparatoru Diocletian'ın zulme dayalı idaresi altında çok fazla acı çekmiş. Bugün “Sarıbaba Tepesi” olarak adlandırılan dağlık bölgenin üzerindeki düzlük, özellikle Bizans döneminde kale olarak kullanılmış.









Bu tepenin yamaçları ise Eumenia'nın nekropolü işlevini görmüş. Nekropol, arkeolojik şehirlerde mezarlıkların ve toplu mezar yerlerinin bulunduğu bölgeye verilen isim. Yunanca nekros-polis ölü şehri anlamına gelmekte. Işıklı kasabasının güneydoğusunda bulunan su kaynağı yakınlarında, antik döneme ait bu izler görülmekte. Eumania'nın 'Ölüler Şehrindeki Cennet' olarak adlandırılmasının sebebi; muhteşem gölü, yeşilliği ve su kaynaklarından dolayı imiş. Günümüzde gölün etrafı Çivril Belediyesi tarafından piknik ve dinlenme alanı olarak restore edilerek halkın hizmetine sunulmuş durumda.







