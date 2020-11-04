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Ölüdeniz'in üzerinde 1500 metrede Türk kahvesi yapıp içerek uçtu
Seyahat
AA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 17:55 | Son Güncelleme:

Ölüdeniz'in üzerinde 1500 metrede Türk kahvesi yapıp içerek uçtu

Afyonkarahisarlı yamaç paraşütçüsü Ozan Ceylan, Fethiye Ölüdeniz üstünde 1500 metre yükseklikte Türk kahvesi yaparak uçuş gerçekleştirdi.

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Afyonkarahisarlı çılgın yamaç paraşütçüsü Ozan Ceylan, Fethiye Ölüdeniz üstünde tam 1500 metre yükseklikte Türk kahvesi yaparak uçuş gerçekleştirdi. Hem uçuş zevkini hem de kahve keyfini Fethiye semalarında aynı anda yaşadı.

Ölüdenizin üzerinde 1500 metrede Türk kahvesi yapıp içerek uçtu

Yaklaşık 3 yıldır yamaç paraşütü yapan Ceylan, Türkiye'nin değişik bölgelerinde çeşitli gün ve zamanlarda uçuşlar gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta sonu havanın elverişli olmasını fırsat bilen Ceylan, Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Ölüdeniz üzerinde, Babadağ'dan havalanarak uçuş yaptı.

Ceylan, 1500 metrelik yükseklikte, uçuş sırasında, dağcıların kullandığı tüp üzerinde kendisine Türk kahvesi yaptı. Daha sonra uçuşunu Türk kahvesi içerek gerçekleştiren Ceylan, Ölüdeniz'in muhteşem güzelliğinin keyfini çıkardı. Ceylan, bu anları aksiyon kamerası ile kaydetti.

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