Ölüdeniz Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Ölüdeniz Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Ölüdeniz Plajı ülkemizin Ege Bölgesinde yer almaktadır. Denizinin güzelliği ile dikkat çekmektedir. Ulaşımın da kolay olması ziyaretçi akınına uğramasını sağlamaktadır. Ayrıca plajın bulunduğu Ölüdeniz Beldesinde görülebilecek doğa harikalarının olması da bunda etkili olmuştur. Plaj yakınlarında kamp alanları ve konaklama seçenekleri mevcuttur. Ayrıca günübirlik de gidilebilir.

Ölüdeniz Plajı Hakkında Bilgi

Ölüdeniz Plajı denizinin güzelliğiyle ünlüdür. Öyle ki denizi en iyi deniz ödülüne layık görülmüştür. Plajın kumları ince yapıya sahiptir. Ayrıca plajın denizinde dalga yoktur. Plajın bulunduğu beldede önceki zamanlarda Likya Uygarlığı hüküm sürmüştür. Bu sebeple o döneme ait kalıntılara rastlanmaktadır.

Ölüdeniz Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Ölüdeniz Plajı Ege Bölgesinin Muğla ilinde yer almaktadır. Şehrin Fethiye ilçesinde bulunan plaj yerli ve yabancı turist akınına uğramasıyla tanınmaktadır. Likyalılar Ölüdeniz Beldesini güneş diyarı olarak adlandırmıştır. Ayrıca Ölüdeniz Beldesinin Teke yarımadasında bulunduğu bilinmektedir.

Plaja gitmek isteyenler Muğla’dan Fethiye İlçesine gitmelidir. Ayrıca Antalya ve Dalaman’dan da ilçeye kolayca ulaşılabilmektedir. İlçeye uzaklığı yaklaşık 15 kilometredir. Plaj İstanbul’a yaklaşık 11 saat uzaklıktadır. Özel araçla tabelaları takip ederek plaja ulaşılabilmektedir. Ayrıca minibüs ve dolmuş yardımıyla da Ölüdeniz Beldesine gidilerek plaja varılabilir. Ayrıca Fethiye’deki otogardan hareket eden araçlarla da yaklaşık yarım saatte plaja gidilebilmektedir.

Ölüdeniz Plajı Özellikleri

Plajın kumsalının uzunluğu 3 kilometredir.

Plajın dış zemini kum, çakıl ve taşlardan oluşmaktadır. Kumlar ince tanelidir.

Plajın su zemini çakıl ve taşlardan oluşmaktadır.

Kadın ve erkek ziyaretçiler karma olarak giriş yapabilmektedir.

Plaja toplu taşımayla ulaşım mümkündür.

Plajda mavi bayrak bulunmamaktadır.

Plajın sezondaki ortalama sıcaklığı 27 derecedir.

Plaj çevresinde otel ve pansiyon gibi konaklama seçenekleri mevcuttur.

Plaj içerisinde kafe, büfe, market ve restoran bulunmaktadır.

Plaj soyunma kabinleri, şezlong, otopark ve duş hizmetleri vermektedir.

Ölüdeniz Plajı Kamp Yerleri ve Ücretleri

Ölüdeniz Plajı çevresinde birden fazla kamp yeri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

Kelebekler Vadisi Kamp Alanı: Bungalov ev ya da kamp çadırlarıyla konaklama yapılabilmektedir. Kamp alanı plaja yaklaşık 50-60 dakika uzaklıktadır. Konaklama şekline göre ücretler 100-250 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Katrancı Koyu Tabiat Parkı Kamp Alanı: Plajdan yaklaşık yarım saat uzaklıktadır. Kampa giren araç çeşidine göre giriş ücreti değişebilmektedir. Ancak öğrenciler için 5 TL, tam biletler ise 10 TL şeklindedir. Çadır konaklaması için 60 TL, karavan konaklaması için de 70 TL ücret ödenmektedir.

Ölüdeniz Doğa Kampı: Kamp plaja yaklaşık 3 kilometre uzaklıktadır. Yürüyerek de ulaşılabilir. Kamp alanında çadır, kiralık daire ve ağaç evler bulunmaktadır. Kişi kendi çadırı ile konaklama yapacaksa 70 TL, çadır kiralayacaksa 100 TL ücret ödemektedir. Ağaç evler 120 TL, daireler ise 160 TL’dir.

Ölüdeniz Plajı Konaklama Detayları ve Ücretleri

Plaj yakınlarında kamp alanlarında konaklama imkanları vardır. Bunun yanı sıra otel, pansiyon, kiralık apart ve daireler de bulunmaktadır. Bu mekanlar sezona göre fiyat değişikliği yapabilmektedir. Konaklamalarda kişi başı ücret alınmaktadır. Her mekan kendi fiyatını belirlemektedir.

Ölüdeniz Plajı Giriş Ücreti

Plajın giriş ücretleri her sezon yenilenmektedir. 2020 yılı için güncel giriş ücretleri şu şekildedir:

Öğrenci 4 TL

Tam 8 TL

Motosiklet 9 TL

Otomobille gelenler için kişi başı 25 TL

Minibüsler 25-45 TL

Tur otobüsleri 150 -220 TL