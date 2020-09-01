MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriOltu'da Pamukkale'yi andıran görüntüler... Şifalı olduğuna inanlar tarafından ilgi görüyor
GeriSeyahat Oltu'da Pamukkale'yi andıran görüntüler... Şifalı olduğuna inanlar tarafından ilgi görüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Oltu'da Pamukkale'yi andıran görüntüler... Şifalı olduğuna inanlar tarafından ilgi görüyor
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 01.09.2020 - 10:57 | Son Güncelleme:

Oltu'da Pamukkale'yi andıran görüntüler... Şifalı olduğuna inanlar tarafından ilgi görüyor

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Aşağı Kumlu Mahallesi’ndeki travertenler, görsel güzelliğinin yanı sıra suyunun şifalı olduğuna inanlar tarafından ilgi görüyor.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Pamukkale'yi andıran görüntüsüyle dikkat çeken travertenlerdeki suyun, egzama ve mantara iyi geldiğine inanlar da sık sık bölgeyi ziyaret ediyor.

Oltuda Pamukkaleyi andıran görüntüler... Şifalı olduğuna inanlar tarafından ilgi görüyor


Dr. İbrahim Hakkı Ekinci, “Yöremiz volkanik bir bölgedir. Burada yaygın faylar var bu faylardan mineralli sular çıkmaktadır. Bu sular bu bölgede şifa olarak kullanılıyor. İçenler böbrekler iyi geldiğini egzama hastalığına iyi geldiği yöre halkı tarafından söylenmekte. İçimi de gayet güzel, fakat suyun genel analizini yaptırarak bilgilendirilmesi lazım” dedi.

Aşağı Kumlu Mahallesi sakinlerinden Yaşar Gösel ise, “Yazın buraya geliyoruz. Köyümüzün sınırları içerisinde güzel bir yer. Su sodayı andırıyor tuzlu acımsı bir su. Muhtemelen böbrek hastalıklarına idrar yollarına cilt hastalıklarına da iyi geliyor. Zaman zaman dışarıdan gelen arkadaşlarımızı getirip burayı gezdiriyoruz. Diğer vatandaşlarımızın da gelip görmelerinde fayda var. Buyursunlar gelsinler kendilerini buralara getirir gezdiririz ağırlarız” dedi.

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle