Olimpos Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Olimpos Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Olimpos Plajı Türkiye'nin en nadide plajları arasında yer alır. Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Olimpos mevkiinde bulunan plaj her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlar. Bu durumda Turizm sektörü ülkemizde gelişmesinde katkı sağlayan en önemli plajlardan biri olarak Olimpos Plajı karşımıza çıkar. Bölgede tatil yapmak isteyen birçok kişi bölgeden nerelerde verileceği konusunda araştırmaya girişir. Olimpos Plajı Antalya ve civarında denize girilebilecek en sakin ve doğal plajlardan biri olarak bilinmektedir.

Olimpos Plajı, Nerede ve Nasıl Gidilir?

Olimpos Plajı Türkiye'nin en nadide plajları arasında kendini gösteren bir plajdır. Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı olan Olimpos Plajı özellikle bölgeyi merak edenler için oldukça önemli bir plajdır. Olimpos Plajı Antalya Kumluca ilçesinde bulunur. Kemer'den yaklaşık 28 kilometre batıda bundan Kumluca ilçesine plajın uzaklığı ise 40 dakika kadardır. Bölgeye Havaalanı'nda gelmek isteyenler için en yakın havalimanı Antalya’da yer alır. Antalya merkeze 600 nolu otobüsle varıldıktan sonra otogara ulaşılır. Tramvayla da otogara ulaşmak mümkündür. Antalya otogarının Antalya ilçelerine giden terminal tarafından kalkan; Kumluca, Finike, Kaş, Fethiye minibüslerine bilinerek Olimpos mevkine ulaşılabilir. 2020 yılında Olimpos dolmuşları 15 TL civarındadır.

- Antalya- Olimpos arası 85 kilometre

- Ankara- Olimpos arası 626 kilometre

- İstanbul- Olimpos arası 805 kilometre

- İzmir- Olimpos arası ise 522 metre olarak belirlenmiştir.

Olimpos Plajı Özellikleri

Ülkemizin özellikle Güney kıyıları deniz turizmi açısından oldukça önemli plajlardır. Olimpos Plajı da deniz turizminin en yoğun yapıldığı bölgelerden biri olarak karşımıza çıkar. Antalya ilinin Kumluca ilçesinde bulunan Olimpos plajı Yazır Köyü mevkiinde yer alır. Bölge doğal güzellikleri, antik şehir kalıntıları ve temizliği ile öne çıkan plajı oldukça önemlidir. Plaja Likya yolundan yürüyerek ulaşılır. Bölge ayrıca Caretta Carettalar’ın da yumurtlama bölgelerinden biri olan bir plajdır. Bölgeye kendi aracıyla gelmek isteyen kişiler için bölgede ücretsiz otopark imkanı bulunmaz.

Bölge pansiyonların otopark imkanları yer alır. Ancak pansiyonların otopark imkanları vardır. Olimpos Plajı’nda kabin ve duş imkanları yer almaz. Olimpos bölgesi 1972 yılından beri Milli Parkı statüsünde bulunduğu için bölgede büyük oteller bulunmaz. Antik Likya Yolu, Çıralı, Yanartaş, Adrasan gibi tarihi kentler üzerine kurulmuş bölgede doğa ile iç içe tatil yapmak isteyenler için oldukça önemlidir. Hem doğal hem tarihi güzelliklere sahip olan bölge özellikle Bungalov Evleri tarzı konaklama seçenekleri ile bilinmektedir. Bu bölgede bulunan bungalov tarzı evler ilk olarak ülkemizde bu civarda görülmüştür.

Olimpos Plajı Kamp ve Konaklama Detayları

Olimpos plaj çevresinde oldukça fazla Bungalov tarzı pansiyon ve oteller bulunmaktadır. Bu pansiyon ve oteller özellikle büyük otellerden farklı olarak daha salaş mekanlar olarak kendini gösterir. Bu tarz evler ilk defa Türkiye'de Olimpos civarında görülmüştür. Ayrıca bölgede kamp yapma imkanı da bulunur. Bölgede birçok camping alanı kamp yapmak isteyen kişiler için bulunmaktadır.

Olimpos Plajı Giriş Ücreti

Antik Kent içinde Plaja inen yol üzerinde tarihi havuz tatil yapanlar tarafından serinlemek amacıyla kullanılır. Plaj antik kent içinde yer aldığından dolayı plaja girişlerde ücret alınmaktadır. Olimpos Antik Kenti giriş 2020 yılında 30 TL olarak belirlenmiştir. Müze kartı olanlar için Antik Kent girişi ücretsizdir.