Olimpos halkından koruma amaçlı plana tam destek

Kumluca ilçesinde bulunan doğal güzellikleriyle dünyaca ünlü Olimpos'la ilgili Koruma Amaçlı İmar Planı onaylandı. Bazı alanlar 2'nci derece sit statüsünden 3'üncü derece sit statüsüne dönüştürüldü. Çevreciler kararın ardından 'Olimpos imara açılıyor, doğal güzelliği bozulacak' endişesini dile getirince Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "Olimpos gibi bir değerin bozulmasına ben de izin vermem" diye açıklama yaptı. Bölge sakinleri ve işletmecilerden Bakan Ersoy'un açıklamalarına destek geldi. İşletme sahipleri bu planın Olimpos'un kurtuluşu olduğunu kaydetti.









'BUNU SAHİPLENMEMİZ GEREKTİĞİNE İNANIYORUM'



55 yıl yurt dışında yaşadıktan sonra Olimpos'a geldiğini söyleyen Saadet Özdemir, "Buraya gelmemizin sebebi de kızımız. Kendine bir eş buldu, buraya yerleşti. Biz de 16 yıldır buraya gelip gidiyoruz. Bizim çocuklar da kendilerine bir pansiyon aldı. Olimpos bizim için çok önemli. Birçok turizm faaliyetinin noktası burası. Yeni yapılan plan çerçevesinde Olimpos'u korumamız gerektiğine inanıyorum. Neden inanıyorum? Planın gerçekten uyulup uyulmadığını denetlememiz gerekiyor. Toplum olarak bunu sahiplenmemiz gerektiğine inanıyorum" dedi.



'OLİMPOS'U KORUMANIN TEK YOLU BU PLAN'



Olympos'un huzurlu bir yer olduğunu belirten Saadet Özdemir, "Son 5- 6 yıldan beri Olimpos'un her şeyi değişmeye başladı. Nasıl bir değişim oldu? Kitleler buraya çok geliyor. Tabii ki de gelmeleri gerekiyor. Görülmesi gereken çok şey var burada. Burası huzurlu bir yer. Önceden o kadar yanlış planlama, yanlış yapılanma var. Bunlar bu yeri gerçekten etkiliyor. Alt yapının etkilendiğini buraya gelenler bilir zaten. Biz de bunu biliyoruz. Bunun sıkıntısını çekiyoruz her sezonda. Bunun dışında o kadar çok arabalar gelmeye başladı. Kocaman kocaman otobüsler içinde 50- 60 kişi inenler var. Buralardan geçiyorlar ören tarafına gidiyorlar. Bunun, kitlelerin buraya gelmesinin azalmasını değil, bilinçli bir şekilde gelinmesi buradaki tüm güzellikler, yeşillikler halkla birlikte korunmalıdır. Gerçekten bu plana sahip çıkmalıyız. Beni tanıyan insanlar 'Sen nasıl olur da böyle bir şey söyleyebiliyorsun Saadet' diyebilirler. Çünkü ben bu planı biliyorum. Bu planı biliyorum ve inanıyorum. Beni ilgilendirmiyor. Beni tek ilgilendiren şey bu nasıl bir şey olacakmış. Burayı korumak istiyorsak yapacağımız tek şey budur" diye konuştu.









'BU PLANI DESTEKLİYORUZ'



18 yıldır Olimpos'ta yaşadığını anlatan Baykal Solmaz ise şöyle konuştu: "Bu planı destekliyoruz. Sosyal medyanın aksine biz planı destekliyoruz. Çünkü bu plan gerçekten Olimpos'un kurtuluşu olacak. Alt yapı sorunlarımız çok. Daha çok kalabalık insanlar var. Bizim bir şekilde küçülmemiz lazım ki Olimpos'u koruyalım. Bizim küçük bir yer var. Oradan bir parça yer gidecek. Gitsin. Hepimiz taşın altına elimizi sokmamız lazım. Olimpos’umuzu kurtaralım."



'OLİMPOS BİR ŞEY KAYBETMEYECEK, ÇOK ŞEY KAZANACAKTIR'



Bölgede işletme sahibi olan Bayram Karataş da, "15 yıllık turizmciyim. Çok profesyonel turizmci değilim. Emekli memurum. Emekliliğimde bu işi yapmaya başladım. Plan hakkında söylenebilecek çok şey var. Sadece sosyal medyada yansıtıldığı kadar değil. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Birinci dereceden üçüncü dereceye çıkarılmış (arkeolojik) bir alan yoktur. Bu yanlış bilgidir. Birinci derece arkeolojik sit alanı bu planla daha da artırılmıştır. İkinci dereceden üçüncü dereceye çıkarılan alanda da zaten Kültür Müdürlüğü ve ilgili alanlar, hepsi her türlü çalışmayı yaptı. Burada doğaya zarar verecek herhangi bir şey görülmedi. Sadece doğada değil, tarihi bir kalıntı da yok. Olsa zaten bunu Kültür Müdürlüğü tespit edecekti. Şunu söyleyebilirim. Bunu bir proje olarak görüyorum. Bu projeyle bizim yolumuz yapılacak. Altyapı gelecek. Buranın kanalizasyonu yapılacak. Bunlar daha evvel burada olmayan şeyler. Bu hizmetlerin buraya gelmesiyle Olimpos bir şey kaybetmeyecek. Çok şey kazanacaktır" dedi.



'ÇÜNKÜ BİZ OLİMPOS'U SEVİYORUZ'



Sosyal medyada o kadar kişinin Olimpos'a ilgi duyup paylaşım yapmasından memnuniyet duyduğunu da belirten Bayram Karataş, "Olimpos ile ilgili bu kadar kişinin bu kadar paylaşım yapmasını bir yerde memnuniyetle karşıladım. Niye? Çünkü biz Olimpos'u seviyoruz. Önemli olan başkalarının da sevmesi. Demek ki Olimpos'u sevenler de varmış. Bunu böyle düşünüyoruz. Ama daha gerçekçi olsalar daha iyi olurdu. Gerçeği görerek paylaşımda bulunsalardı" diye konuştu.









'BU BİR İMAR PLANI DEĞiL, OLİMPOS'U KURTARMA PROJESİ'



Bölgede uzun yıllardır pansiyon işletmeciliği yapan Halil Karataş da şunları söyledi: "Yaklaşık 25- 30 senedir burada pansiyon işletmeciliği yapıyorum. Olimpos'ta koruma amaçlı imar planı sanırım sosyal medyada yanlış anlaşıldı. Ya da yanlış bilgi lanse edildi. Olimpos tarihi ve doğasıyla içinde yaşayan köylüsüyle turizmiyle buraya gelen tatilcileriyle bir bütündür. Ne bunun içinde köylüyü çıkarıp alabilirsiniz. Ne de tarihe zarar verebilirsiniz. Ne de buraya gelen ziyaretçisine, tatilcisine engel olabilirsiniz. Çünkü köylüsü olmazsa Olimpos olmaz. Tarihi olmazsa Olimpos olmaz. Buraya gelen tatilcisi olmazsa Olimpos olmaz. Bu imar planı değil, Olimpos'u kurtarma projesidir. Ben bu koruma planına imar planı demek istemiyorum. Bu bir projedir. Bu sosyal bir projedir. Bu plan dahilinde saydıklarımın tamamı koruma altına alınıyor. Olimpos'un turizmi, tarihi, müşterisi de koruma altına alınıyor. Müşterilere de daha temiz daha hijyen daha doğal daha kaliteli hizmet sunulacak. Bu plan hakkında teknik konuşma istemiyorum. Çünkü son noktayı Turizm Bakanımız koydu. Turizm Bakanımız gerekli teknik açıklamaları yaptı. Bakanlık yetkililerini Olimpos'a gönderip inceleteceğini söyledi. Turizm Bakanımızın 'Olympos'u bozdurtmam' sözü bizim de sözümüzdür. Biz de Olimpos'un köylüleri olarak Olimpos'un pansiyon işletmecileri olarak, bu bizim de sözümüzdür. Biz de söz veriyoruz. Olimpos'u kimseye bozdurtmayız."



'ÇOK OLUMLU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'



Bölgedeki başka bir pansiyon işletmecisi Bayram Karataş da, "Olimpos'ta yapılan koruma amaçlı imar planının bizim için olumlu olduğunu düşünüyorum. Bütün arkadaşlara da faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü doğayı koruma adına burası zaten ahşaptı, betonarme yoktu. Koruma amaçlı olduğu için yine ahşap üzerine yapılacak. Betonarme kesinlikle yoktur. Ben çok olumlu olduğunu düşünüyorum" dedi.