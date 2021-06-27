Serhan GÃ¼ngÃ¶râ€™Ã¼n yeni kitabÄ± â€˜GezgingÃ¶zâ€™ hem okumayÄ± hem de gezmeyi sevenler iÃ§in bir yol haritasÄ± ve rehber. BugÃ¼nkÃ¼ sÄ±nÄ±rlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki insan, mekÃ¢n ve obje Ã¶ykÃ¼leri Ã¼zerinden TÃ¼rkiye tarihi anlatÄ±lan kitap GÃ¼ngÃ¶râ€™Ã¼n #tarih dergisinde yayÄ±mlanan GezgingÃ¶z kÃ¶ÅŸesindeki yazÄ±larÄ±nÄ±n derlemesi. AyrÄ±ca kitapta 20 kadar da yeni hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ yazÄ± var. Profesyonel turist rehberi olarak TÃ¼rk gezginlerle 25 yÄ±ldÄ±r yaptÄ±ÄŸÄ± yurtdÄ±ÅŸÄ± turlarÄ±nda ve kendi seyahatlerinde TÃ¼rkiye tarihi ve Anadolu kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne dair izler arayan GÃ¼ngÃ¶r, adÄ±m attÄ±ÄŸÄ± her Ã¼lkenin tarihini keÅŸfederken unutulmaya yÃ¼z tutmuÅŸ veya hiÃ§ bilinmeyen TÃ¼rk-OsmanlÄ± izlerini karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±karÄ±yor. Gezgin GÃ¼ngÃ¶r ile Anadoluâ€™nun eski Ã§aÄŸlardan bugÃ¼ne uzanan tarihinin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ±ndaki izleri ve insan Ã¶ykÃ¼leriyle Ã¶rÃ¼lÃ¼ kitabÄ±nÄ± konuÅŸtuk ve seyahat Ã¶nerileri aldÄ±k.

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Serhan GÃ¼ngÃ¶r, Meryl Streepâ€™ten Dan Brownâ€™a pek Ã§ok Ã¼nlÃ¼yÃ¼ gezdirdi.

Ã‡OÄžUNLUK AVRUPA KENTLERÄ°

KitabÄ±nÄ±zda farklÄ± Ã¼lkelerden TÃ¼rkiye tarihine dair izler var. KaÃ§ Ã¼lkeden bahsediyoruz?

42 Ã¼lkeden 94 mekÃ¢n ve Ã¶ykÃ¼ var. BunlarÄ±n 69â€™unu ben yazdÄ±m, 25â€™ini de buralara giden 14 rehber meslektaÅŸÄ±m yazdÄ±. YazdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerlere mutlaka gittik, hatta defalarca gittik ve tur gÃ¶tÃ¼rdÃ¼k. Bu kitabÄ±n Ã¶zelliÄŸi, yurtdÄ±ÅŸÄ±ndaki bu mekÃ¢nlarda TÃ¼rkiye tarihine dair izler aradÄ±k ve bulduklarÄ±mÄ±zÄ± yazdÄ±k.Â

Hangi dÃ¶nemlerin izleri?

Anadoluâ€™nun antikÃ§aÄŸlarÄ±ndan Cumhuriyetâ€™in ilk yÄ±llarÄ±na uzanan uzun bir zaman dilimini kapsÄ±yor... Bin yÄ±ldÄ±r BatÄ±â€™ya doÄŸru bir yolculuÄŸumuz var. OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu da Avrupa ve Balkanlarâ€™da izler bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±, bu coÄŸrafyalarla yakÄ±n iliÅŸkiye girdiÄŸi iÃ§in kitapta aÄŸÄ±rlÄ±k Avrupa Ã¼zerine.

DiÄŸer kÄ±talar...

Tabii var; Afrika, Amerika ve Asya kÄ±talarÄ±ndan da izler bulacak okuyucular. Anadoluâ€™dan kaÃ§Ä±rÄ±lan antikÃ§aÄŸ eserlerinin bulunduÄŸu mÃ¼zelerden OsmanlÄ± savaÅŸ mekÃ¢nlarÄ±na, camilerden ÅŸehitliklere, AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n Balkanlarâ€™daki genÃ§liÄŸinden NÃ¢zÄ±m Hikmetâ€™in Polonya vatandaÅŸlÄ±k belgelerine, Was-Â hingtonâ€™daki anÄ±ta Sultan AbdÃ¼lmecitâ€™in gÃ¶nderdiÄŸi kitabeden Japonyaâ€™daki ErtuÄŸrul ÅžehitliÄŸiâ€™ne kadar Ã¶ykÃ¼lerin izini sÃ¼rÃ¼yoruz. Yine de TÃ¼rkiye tarihinin dÃ¼nyadaki tÃ¼m izlerini kapsayamadÄ±k.Â

Gezgin ve tarih meraklÄ±larÄ±na Ã¶neriniz nedir? NasÄ±l baÅŸlasÄ±nlar?

Merak duygusu insanlarÄ±n hayatÄ±nÄ± anlamlandÄ±ran, onlarÄ± kendilerini yetiÅŸtirmeye, daha iyi olmaya, doÄŸayÄ±, toplumu, insanÄ± anlamaya yÃ¶nelten Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir duygudur. Merak duygunuzu her daim canlÄ± tutun. Okuyun, okuduÄŸunuz yerleri haritadan inceleyin, hayal kurun ve imkÃ¢nÄ±nÄ±z olduÄŸunda da bu yerlere gidin, gÃ¶rÃ¼n. Seyahate Ã§Ä±karken sadece rehber kitaplar veya internetteki mekÃ¢n bilgileriyle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayÄ±n. GideceÄŸiniz Ã¼lkenin kÃ¼ltÃ¼r katmanlarÄ±nÄ± ve o Ã¼lkenin dÃ¼nya tarihine etkisini, varsa bizimle kesiÅŸim noktalarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±n.Â

Hansaray, BahÃ§esaray / KÄ±rÄ±m

1.5 yÄ±ldÄ±r tatili, seyahati hayal ederek yaÅŸÄ±yoruz. Siz en Ã§ok nerelerin hayalini kurdunuz?

Yazmak istediÄŸim ama henÃ¼z gitmediÄŸim yerlerin hayalini kurdum bu seyahatsiz dÃ¶nemde. Kuzey Afrikaâ€™yÄ± â€˜GezgingÃ¶zâ€™ gÃ¶zÃ¼yle tekrar gezmek istiyorum. MÄ±sÄ±r ve Tunusâ€™a tekrar gitmek istiyorum. Cezayirâ€™i gÃ¶rmedim, oraya gitmek istiyorum. Roma Ä°mparatorluÄŸuâ€™nun en muhteÅŸem eserlerini ve Turgut Reisâ€™ten Mustafa Kemalâ€™e TÃ¼rk tarihi izlerini barÄ±ndÄ±ran Libyaâ€™ya seyahat etmeyi istiyorum. Libya ve Suriyeâ€™nin en kÄ±sa sÃ¼rede huzur ve barÄ±ÅŸa kavuÅŸmasÄ±nÄ± diliyorum.

YurtdÄ±ÅŸÄ±nda ve yurtiÃ§inde gÃ¶rmemizi kesinlikle tavsiye ettiÄŸiniz beÅŸ nokta neresidir?

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya tarihinde Ã§ok Ã¶nemli gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m mekÃ¢nlarÄ± tavsiye ederim. TÃ¼rkiyeâ€™de Ä°stanbul, Ã‡anakkale, ÅžanlÄ±urfa ve Gaziantep, Antalya, Ä°zmir illerimizde bulunan bÃ¼tÃ¼n antik yerleÅŸimler, anÄ±tlar ve tarihi kÃ¼ltÃ¼r mirasÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesi gerekir; TÃ¼rkiye tarihinin dÃ¼nya tarihine etkisini anlamak iÃ§in. YurtdÄ±ÅŸÄ±ndaysa Londra, Roma, Paris, Kahire ve Selanik; mekÃ¢nlarÄ±, mÃ¼zeleri ve bizim tarihimize dair barÄ±ndÄ±rdÄ±klarÄ±yla Ã§ok Ã¶nemli dÃ¼nya ÅŸehirleridir bence.

TÃ¼rklerin yurtdÄ±ÅŸÄ±ndaki izlerini sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z en ilginÃ§ seyahat hangisi? En Ã§ok nerede bir TÃ¼rk izi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zde ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±nÄ±z?

KuÅŸkusuz en duygusal yurtdÄ±ÅŸÄ± seyahatlerimiz Balkanlarâ€™a yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z seyahatler. TÃ¼rkiyeâ€™de pek Ã§ok ailenin kÃ¶keni Balkanlar coÄŸrafyasÄ±na uzanÄ±yor. Ä°mparatorluÄŸumuzun ilk kuruluÅŸundan itibaren esas mekÃ¢nÄ± Balkanlarâ€™dÄ±, Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸÃ¼ de Balkanlarâ€™da oldu. Selanik hem bize AtatÃ¼rkâ€™Ã¼ verdiÄŸi iÃ§in hem de bize dair pek Ã§ok izi hÃ¢lÃ¢ sakladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in en favori ÅŸehrimdir. Makedonyaâ€™daki KocacÄ±k KÃ¶yÃ¼, tarihi olarak TÃ¼rkÃ§enin konuÅŸulduÄŸu en batÄ± nokta. O yÃ¼zden bu gÃ¼zel kÃ¶yde TÄ°KAâ€™nÄ±n yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± AtatÃ¼rk AnÄ± Evi kitabÄ±mÄ±n kapak fotoÄŸrafÄ± oldu. Beni en ÅŸaÅŸÄ±rtan TÃ¼rk iziniyse GÃ¼ney Afrikaâ€™da, Cape Townâ€™da gÃ¶rdÃ¼m. Bo-Kaap denen bÃ¶lgede bulunan Malay cemaatine Sultan AbdÃ¼laziz tarafÄ±ndan gÃ¶nderilen Ebubekir Efendiâ€™nin 150 yÄ±l sonra hÃ¢lÃ¢ sÃ¼ren etkisi beni gerÃ§ekten Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rtmÄ±ÅŸtÄ±.

Tepedelenli Ali PaÅŸa SarayÄ±â€™nÄ±n mutfaÄŸÄ±, Yanya / Yunanistan

â€˜Ä°LBER ORTAYLIâ€™DAN Ä°LHAM ALDIMâ€™

KitabÄ±n Ã¶nsÃ¶zÃ¼nÃ¼ Prof. Ä°lber OrtaylÄ± yazmÄ±ÅŸ. Bu kitapta onun da etkisi var mÄ±?

Ä°lk kez 1988â€™de Ankara Bilarâ€™da verdiÄŸi seminerlerde Ã¶ÄŸrencisi olmuÅŸtum. Sonra ODTÃœ Siyaset Bilimi ve Kamu YÃ¶netimi bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde okurken derslerine girdim. 90â€™larÄ±n baÅŸÄ±nda ODTÃœâ€™deki derslerinde tarihin coÄŸrafya bilgisi olmadan Ã¶ÄŸrenilemeyeceÄŸini bize belletti. YÄ±llar sonra kendisi hoca, ben de rehber olarak gruplarla birlikte yurtdÄ±ÅŸÄ± gezileri yaptÄ±k. HocamÄ±zÄ±n hem kitaplarÄ±nda hem de birlikte yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gezilerde, gittiÄŸimiz Ã¼lkelerin tarihleriyle Ã¼lkemizin tarih ve kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n kesiÅŸme noktalarÄ±nÄ± vurgulamasÄ± bana ilham verdi.

Tarih popÃ¼ler bir alan. Diziler, filmler yapÄ±lÄ±yor. TÃ¼rk tarihi nasÄ±l okunmalÄ±?

TÃ¼rk tarihi mÃ¼thiÅŸ bir dinamizm iÃ§eriyor. O yÃ¼zden, coÄŸrafya, harita ve mekÃ¢n bilgisi olmadan anlayamayÄ±z. Zenginlik ve zafer gÃ¼nleri kadar sefalet ve yenilgileri de Ã¶ÄŸrenmek, bunlarÄ±n analizini yapmak gerek. Her okumamÄ±zda da tarihin iÃ§inde geÃ§en mekÃ¢nlarÄ±, ÅŸehirleri, daÄŸlarÄ±, nehirleri merak edip bunlarÄ± mutlaka bir tarih atlasÄ± veya haritadan incelemeli ve ziyaret etmeli. Â

Serhan GÃ¼ngÃ¶r (solda) ve Ä°lber OrtaylÄ± (saÄŸda) LÃ¼bnanâ€™a dÃ¼zenledikleri turda.