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Odunpazarı Modern Müze'ye İngiltere'den 'Yılın Uluslararası Projesi Ödülü'
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 23.09.2020 - 11:25 | Son Güncelleme:

Odunpazarı Modern Müze'ye İngiltere'den 'Yılın Uluslararası Projesi Ödülü'

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde tarihi evlerin arasında inşa edilen Odunpazarı Modern Müze, İngiltere'de düzenlenen bir organizasyonda ödüle layık görüldü.

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Müzenin iletişim direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre Odunpazarı Modern Müze (OMM), müze ve kültürel miras alanlarında dünya çapında önemli girişimleri öne çıkarmak ve onurlandırmak amacıyla 18'incisi gerçekleştirilen Müze ve Kültürel Miras Ödülleri (Museum and Heritage Awards) organizasyonunda "Yılın Uluslararası Projesi Ödülü"nü kazandı.

Odunpazarı Modern Müzeye İngiltereden Yılın Uluslararası Projesi Ödülü


OMM, 1 milyon poundun üzerinde yatırım yapılan projelere verilen ödülü, dünyanın farklı şehirlerinden kısa listeye kalan 4 müzeyi geride bırakarak elde etti. Ödüller, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çevrim içi yapılan törenle sahiplerine dağıtıldı.

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