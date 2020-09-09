Odtü Bilim Ve Teknoloji Müzesi Nerede? Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Müzeler tarihin iz bıraktığı eserlerle dolu vitrinlerdir. Sergilenen her eser ile farklı bir medeniyetin sırlarını çözersiniz. Geçmişte yaşayan milletlerin hangi yaşam şekilleri, gelişmişlik düzeyleri de günümüze kadar uzanabilen bilgi, belge ve kalıntılarla öğrenilebilir. OTDÜ Bilim ve Teknoloji müzesi tarihin izlerini yakalayabileceğiniz mekanlardan biridir.

ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi Nedir?

ODTÜ’ye bağlı olan müze 2003 yılında kuruldu. Gelişen ve değişen teknolojinin akışını belgelemek amacı ile açılan müze içinde farklı bölümler bulunur. Bu bölümlerde MÖ:7000 yılından bu yana Anadolu’da yaşanan değişim ve gelişimin belgeleniyor.

ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

İç Anadolu Bölgesinde yer alan ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi, Ankara ilindedir. Üniversiteler mahallesinde yer alan müze Yenimahalle ilçesinde yer alır. Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı bir yapıdır.

ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi Nasıl Gidilir?

Ankara- Kızılay merkez üzerinden hareket eden metrolar ile Kampüse ulaşılabilir. Kampüs içerisinde müzeye kolay bir şekilde gidebilirsiniz. Bunun yanında özel araçlar ile gitmek isteyenler ise Ankara- Eskişehir yolu üzerinde bulunan ODTÜ kampüsüne gelerek müzeye rahat bir şekilde ulaşabilir.

ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi Nasıl Kurulmuştur?

Müzenin kuruluş çalışmaları 2001 yılında başlar. Anadolu’nun çok eski tarihlerden günümüze kadar olan teknolojinin seyri ele alınır. Müze içinde alanda sergilenen koleksiyonlar yer alıyor. Bunlar:

* Uygulamalı Bilim Merkezi

* Bilim ve Teknoloji Tarihi

* Ulaşım Tarihi Sergisi

* Açık Hava Sergisi olmaktadır.

ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi Tarihi Eser ya da Milli Park mıdır?

Müze içerisinde tarihi eser niteliğinde pek çok eser bulunur. Geçmişten günümüze bir kronoloji içerisinde bu eserleri incelemek mümkündür.

ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi giriş ücreti (2020)

ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesine giriş için herhangi bir ücret alınmıyor. Ziyaretçiler ücretsiz olarak müze içerisindeki bölümleri gezebiliyor.

ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi ziyaret saatleri (2020)

4 ana bölümü bulunan müzenin her bölümü için farklı ziyaret saatleri bulunur.

- Bilim ve Teknoloji Sergisi: 9 personelin görev yaptığı bu alan hafta içi 09.00 ile 17.00 arasında ziyaret edilebilir. Cumartesi günleri ise ayın ilk haftası saat 11.00 ile 16.00 arasında ziyarete açık olabiliyor.

- Uygulamalı Bilim Merkezi: Bu bölümde amaç bilimi sevdirmek olacaktır. Sergi Bilgime Dokunun sloganı ile hareket eder. Deneyler yapılan bu alanda günlük hayatın gözlemlenen farklı doğa ve fiziksel olaylarını inceleyebileceğiniz sunular yer alır. Her yaştan kişinin ziyaret edebileceği bu alan hafta içi 09.00 ile 17.00 arasında ziyaretçilerini bekliyor.

- Gezegen Evi Gösterimleri: Güç kaynakları ve özel cihazlar ile oluşturulan havalandırma sistemleri ile bu alandaki ziyaretçiler kendilerini uzayda hissedebiliyor. En ilgi çeken bölümlerden biridir. Hafta için saat 09. 00 ile 17.00 arasında ziyaret açıktır.

- Açık Hava Sergisi Alanı: 10000 m2’lik bir alanı kaplayan bu sergi alanında uçak, çeşitli otomobil markaları, lokomotif gibi araçlar yer alıyor. Klasik marka araçların yer aldığı bu açık hava sergisi de yoğun ilgi gören bölümlerden biridir. Eski motosikletlerin ve arabaların yer aldığı Hangar binası da sergi içinde geçilebilecek alanlardan biridir. Devrim arabalarını da bu alanda bulabilirsiniz. Bu kısımda hafta içi 09.00 ile 17.00 arasında ziyaret edilebilir.