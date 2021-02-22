Oak Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Oak Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Kanada sınırlarında yer alan 360 kadar adadan yalnızca bir tanesi olan Oak Adası, oldukça meşhurdur. Söylentilerin yanı sıra, sessiz-sakin fakat esrarengiz bir tatil yapmak isteyenler için ideal bir seçimdir.

Oak Adası Hakkında Bilgi

Söylentilere göre binlerce yıl önce adaya bir hazine gömülmüştür. 1795 yılında ise bunu duyan 16 yaşındaki Daniel, Mahone Körfezi’ni geçerek adaya gelir. Sık ağaçlarla kaplı adada dikkatini çeken bir çukura rastlar. Ertesi gün dostlarını da yanına alarak yeniden adanın yolunu tutar.

Üç arkadaş bu bölgeyi neredeyse 9 metre kadar kazarlar fakat herhangi bir şey bulamazlar. Daha sonra ada sakinlerinden yardım isterler. Fakat kimse yanaşmaz. Daha sonra bölge halkından yaşlı bir kadın adaya yayılan efsaneyi anlatır;

Bir zamanlar ada üzerinde garip ışıklar ve ateşler görülmüştür. Birkaç adam ne olup bittiğini öğrenmek adına ışıkların görüldüğü bölgeye giderler. Fakat herhangi bir iz bırakmadan ortadan kaybolurlar. Tabi bu hikaye Daniel'i daha da meraklandırmıştır. Aradan on dokuz yıl geçtikten sonra yeniden adaya gelirler.

Kazdıkları bölgeye vardıklarında ise hiçbir şeyin değişmemiş olmasına hayret ederler. Yeniden kazmaya başlarlar ve 27 metre kadar ilerlerler. 12 metre de kütükler, 15 metrede cam macunu, 18 metrede ise Hindistan cevizi lifi bulurlar. En sonunda üzerinde garip bir yazı olan taşı görür ve çıkarırlar.

Daha sonra oluk suyla dolmaya başlar ve tüm çalışmaları yarım kalır. Taş bir süre sonra Halifax'ta sergilenmeye başlar. Buraya yapılan gezisi sırasında bir profesör bu garip yazıların şifresini çözer. Taşın üzerinde “10 adım aşağıda iki milyon sterlin.” yazdığını ifade eder.

O günden bu güne pek çok teknolojik araç dahi kullanılsa da tünel ya çökmekte ya da ne kadar boşaltılırsa boşaltılsın suyla dolmaktadır. Günümüzde hala Oak Adası’nın bu esrarengiz sırrı çözülememektedir.

Oak Adası Nerede?

Oak Adası, Nova Scotia'nın güneyinde, Kanada sınırlarında yer alan bir adadır. 57 hektarlık bölümü ise özel mülkiyet olarak geçmektedir. Mahone Körfezi'ndeki neredeyse 360 olarak hesaplanan küçük adalardan bir tanesidir. Kıyıdan uzaklığı 200 metre olan ada, karaya bir geçit ile bağlanmaktadır.

Oak Adası’na Nasıl Gidilir?

Oak Adası'na Kanada'dan gidilmektedir. Uçak bileti alıp Kanada'ya gittikten sonra Nova Scotia'ya yolculuk devam eder. Daha sonra karadan 200 metre kadar uzak olan odaya yapılan turlarla ya da kullanılan geçit sayesinde gidilmektedir.

Oak Adası Konaklama Şartları

Tatil planlarınızda gözlerden uzak, gizli saklı bir yer arıyorsanız, efsaneleri ile meşhur Oak Adası tam size göredir. Oldukça gelişmiş bir yerleşim yeri olan adada ihtiyacınıza uygun pek çok otel ve pansiyon bulabilirsiniz. Ayrıca kamp alanlarını da kullanmak mümkündür.

Oak Adası Gezilecek Yerler

Oak Adası turistlerin dikkatini en başta 221 yıllık kehaneti ile çeker. Bu kenahetin peşine düşüp adadaki hazineyi bulmak isteyebilirsiniz. Fakat bunu kimsenin başaramadığını da bilmelisiniz. Bu yüzden efsaneleri dinleyip turistik yerleri gezmeye odaklanmalısınız.

Oak Adası'nda görülmeye değer bir deniz feneri vardır. Gezinize buradan başlayıp daha sonra Caswell plajında suyun tadını çıkarabilirsiniz. Buradan sonra Ocean Crest İskelesi'ni de görmeden ayrılmayın.

Southport North Carolina Denizcilik Müzesi, denizciliğin tarihini en iyi şekilde sergileyen bir müzedir. Mutlaka gezi rehberinize eklemelisiniz. Osaya gitmişken şehir merkezine Franklin Square Gallery, Old Brunswick County Jail Müzesi, Smith Island Tarih Müzesi'ni de ziyaret etmeyi unutmayın.

Dinlenmek, temiz hava almak ve aynı zamanda spor aktiviteleriniz için, doğa ile iç içe olacağınız Kent Mitchell Nature Yürüyüş Parkuru'nu da mutlaka görmelisiniz. Kanada her zaman çok soğuktur bu yüzden adaya yapacağınız gezileri Temmuz ve Ağustos aylarına gelecek şekilde ayarlamalısınız.

Oak Adası Tarihi ve Özellikleri

Oak Adası'nın tarihi oldukça geniş kapsamlıdır. Adanın ne zaman keşfedildiği bilinmemektedir. Adaya Avrupalıların yerleşimi 1750 yıllarına dayanmaktadır. İtalyanlar adaya yerleşen Fransızları kovma girişimlerinden sonra Yedi Yıl savaşları başlamıştır. Fakat ada daha çok tarihiyle değil tarih boyunca süre gelen efsaneleri ile anılmaktadır.