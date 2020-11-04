Nysa Antik Kenti'nde 2 bin yıl sonra satranç oynandı

Aydın İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonunun düzenlediği "Satranç tarihle buluşuyor, geçmişten geleceğe hamle yapıyoruz" projesi kapsamında düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupasında dereceye girenler, Nysa Antik Kenti'ne buluştu. Antik tiyatronun basamaklarına çıkan 10 öğrenci burada satranç oynadı.

Aydın İl Kültür Turizm Müdürü Umut Tuncer, gazetecilere yaptığı açıklamada, antik kentte yapılan kazı çalışmalarında yaklaşık 2 bin yıl önce satranç benzeri taş oyunlarının görüldüğünü söyledi.

Roma döneminden sonra burada bu tip zeka oyunlarının oynandığına dair bir ize rastlamadıklarını belirten Tuncer, "Bu etkinlikle bölge tarihini yeniden yaşatma fırsatı bulduk. Çok mutlu olduğumuz bir etkinlik. Nysa'yı tanıtma noktasında da önemli bir fırsat olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık 2 bin yıl önce Roma döneminde burada taş oyunlarının oynandığını biliyoruz, o anlamda 2 bin yıl sonra kültürel değerini tekrar yaşamış oldu bu bölge." dedi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Cenap Fillikçioğlu ise bu etkinlikle öğrencilerin, tarihi yakından tanıma fırsatına da eriştiklerini ifade etti.

Kazı Başkanı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner ise, "Buradaki tiyatro yaklaşık 10 bin kişilik bir tiyatro. Yaklaşık 2 bin yıl sonra satranç oyununu burada yaşatmak bizim de hoşumuza giden bir olgu. Tiyatrodaki restorasyonun tamamen bitmesinin ardından bu gibi etkinlikleri daha çok yapacağız." diye konuştu.