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Nureddin Sofi’nin türbesi restore edilecek
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 25.02.2020 - 14:21,Son Güncelleme:/

Nureddin Sofi’nin türbesi restore edilecek

Mersin’in Mut ilçesinde bulunan Karamanoğulları Beyliği'nin kurucusu ve ilk beyi Nureddin Sofi’nin türbesi restore edilecek.

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Mut Kaymakamı Muammer Köken, 2002 yılında Tabiat ve Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü tarafından anıt olarak tescili yapılan Nureddin Sofi türbesinin restorasyon projelerinin Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığını, 2020 yılı Mayıs ayı itibariyle restorasyon çalışmalarına başlanacağını söyledi.

Nureddin Sofi’nin türbesi restore edilecek

Kaymakam Köken, “Bölgenin tarihi dokusunu geniş biçimde anlatmış, Anadolu Türkçesinin dedesi olan Nureddin Sofi türbesi ve çevresinin özellikle seçilmiş olduğu, Türk Yörük kültürünü yansıttığı, bölgedeki yüzyıllık ardıç ağaçlarından belli. İlçemizin tarihi ve kültürüyle zengin bir yer. Kültürümüzü yaşatmak için kaymakamlık olarak elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

Nureddin Sofi’nin türbesi restore edilecek

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