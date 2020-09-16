Notre Dame Kilisesi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Notre Dame Kilisesi Tarihi, Hikayesi Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Özellikle Roma dönemi Gotik bir stili olması ile oldukça etkileyici bir görsel ortaya çıkaran Notre Dame Kilisesi, dünyanın en önemli tarihi yapıları arasında geliyor. Hem düzenli olarak yapılan ayinleri hem de tarihi açıdan turistik bir ziyaret konusunda, bölgenin en önemli kültürel dokuları içerisinde gelmektedir.

Notre Dame Kilisesi Hakkında Bilgi

Rotterdam Kilisesi aynı zamanda bir katedral olarak geçmektedir. Yani diğer bir deyişle bölgedeki tüm kiliselerin ana merkezi olarak öne çıkar. Bu yüzden bulunduğu bölge itibariyle oldukça önemli bir yere sahiptir. 75 kadar dev üstü sütunu ve 35 şapeli ile mutlaka gelip görülmesi gereken yerlerden biridir. Aynı zamanda 130 metrekare çapında olması ile beraber, yaklaşık olarak 9 bin kişinin ibadet yapmasına olanak veriyor.

Notre Dame Kilisesi Nerede ve Nasıl Gidilir?

Notre Dame Kilisesi Paris'te yer almaktadır. Fransa'nın meşhur Paris şehrinde yer alan bu Muazzam kilise, daha detaylı şekilde Seine Nehri'nde bulunan küçük bir adada yer alır. Özellikle 2000 yılını bulan tarihi ile pek çok olaya tanıklık etmiş bir yapı olarak öne çıkıyor. Birbirinden değişik sanat eserleri, vitraylar, görkemli süslemeleri ve gotik yapısı üzerinden Nadide kiliseler içerisinde yer alır.

Notre Dame Kilisesi'nin Tarihi

Özellikle Notre Dame Kilisesi'nin tarihi yapımından çok öncelere uzanmaktadır. Bu gibi duran böylesi dev kilisenin yerinde M.S. 4. yy içerisinde küçük bir Roma şapeli bulunuyordu. Daha sonra 1163 yılında yapımına başlanan kilise yaklaşık olarak 170 yıl boyunca inşa edildi. Zira özellikle mimari yapısı açısından oldukça zor ve estetik bir görüntü sunan Notre Dame Kilisesi, ancak bu kadar yıl içerisinde tamamlandı. Dönemin ve şehrin piskoposu olan Sully’nin hayali olarak da öne çıkan bu kilise, papa 3. Alexander tarafından desteklenmiş ve daha sonra inşa edilmiştir. Yapım aşamasının tamamlanması ise tam olarak 1334 yılına denk gelmektedir.

Notre Dame Kilisesi'nin Hikayesi

Notre Dame özellikle çok önemli tarihi olaylara şahitlik etmiş en önemli kiliseler içerisinde gelmektedir. Özellikle tarihi önemli bir dönüm noktası olarak bilinen ve ‘Meryem Anamız’ ya da ‘Kutsal bakire’ şeklinde geçen tarihi yaşamış kiliseler arasında yer alır. Aynı zamanda Napolyon'un taç giyme töreni, birçok önemli kişinin yargılanması ve önemli cenaze törenleri merasimi gibi tarihi dönemler geçirmiş kiliselerden biridir. Bu doğrultuda hem tarihi açıdan hem de kültürel doku itibarıyla pek çok dönemi bünyesinde barındıran en güçlü kimseler içerisinde bulunuyor.

Notre Dame Kilisesi Ziyaret Saatleri

Notre dame kilisesi herkese ücretsiz olarak ziyaret imkanı tanımaktadır. Bu doğrultuda her sabah saat 07.45 ile açılan kiliseyi rahatlıkla ziyaret etmek mümkün. Akşam üzeri kapanış ise saat 18.45’e kadar devam etmektedir. Bunun dışında Cumartesi ve Pazar hafta sonları olarak ziyaret saati saat 19.45’e kadar kullanılmaktadır.

Bu zaman dilimleri içerisinde Notre Dame kilisesini ziyaret edebilmek için Fransa'nın Paris şehrine gitmeniz yeterlidir. Seine Nehri üzerindeki adaya ulaşarak bu görkemli ve muhteşem bir tarihe sahip olan kiliseyi gezebilirsiniz. Özellikle oldukça fazla sayıda gezecek yerim bulunduğunu söylemek mümkün. Hazine odası, payandalar, birçok önemli heykel ve tarihi eser ile beraber sayısız kültürel yapı tüm ziyaretçilere açık olarak sunulmaktadır.