Noel Baba Kilisesi Nerede Ve Nasıl Gidilir? St. Nicholas Kilisesi Tarihi, Hikayesi Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Antalya turizmi için önemli olan Noel Baba Kilisesi, Hıristiyanlık dininde önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle yerli turistler kadar yabancı turistlerinde ilgi odağı bir tarihi yapıdır. Antalya gezi rotaları içinde mutlaka bulunan bu kilise mimari ve manevi önemli nedeni ile çok önemlidir.

Noel Baba Kilisesi Hakkında Bilgi

Diğer adı Aziz Nicholas Kilisesi olan bu kilse 11. Yüzyılda inşası tamamlanmıştır. Mimarisinde orta Bizans Dönemine ait süslemeler ve tasarımlar yer alır. Antalya’nın turizmine can katan en önemli gezi rotalarından biridir.

Eski dönemlerde yaşayan din adamları hakkında bilgiler gizli tutulmakta idi. Bu nedenle Aziz Nicholas hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor. Ancak kimsesiz ve yoksul çocukların en büyük koruyucusu niteliğinde olduğu rivayet edilir. Noel Baba Kilisesini ziyaret için gelen turistler bölgede yer alan pek çok tarihi eseri bir arada görmüş olacaktır.

Noel Baba Kilisesi Nerede ve Nasıl Gidilir?

Antalya’nın Demre ilçesinde yer alan bu tarihi yapı için Noel Baba olarak bilinen Aziz Nicholaso’nun kemikleri de bulunur. 1087 yılında tüccarlar kilise içine girer ve bu kemikleri çalarak kendi yaptıkları Bazilika içine gömer.

Demre ilçesinin Gökyazı Mahallesi ve Kolcular sokakta yer alan kilise, Finike ve Kaş ilçeleri arasında olmaktadır. Ulaşımı da oldukça kolaydır. Antalya şehir merkezinden otobüsler ya da dolmuşlar ile Demre ilçesine ulaşabilirsiniz. Demre ilçesinden özel araçlar ya da taksi ile kiliseye ulaşım sağlanabilir.

Noel Baba Kilisesi Tarihi

Aziz Nicholas dünyaca benimsenmiş bir din adamıdır. Ölümünün ardından Antalya Demre’de yapılan bu tarihi yer Arap akınları ve depremlerle yerle bir olmuştur. Sonrasında büyük bir bazilika inşa edilir. Bu şekilde 10 yıl boyunca yıkık şekilde kalan yapı Bizans döneminde tekrar inşa ettirilir. Demre sonrasında Türklerin eline geçer. Kilise özgürce ibadet edilebilmesi için açılır. Esasında Noel Baba adına inşa edilen binlerce kilise bulunuyor. Ancak Demre’de bulunan bu tarihi yapı eşsiz bir yere sahiptir.

529 yılında şiddetli bir depremde yıkıldığı bilinen bu yapı bazilika stilini yansıtır bir şekilde tekrar inşa edilir.

Noel Baba Kilisesi Hikayesi

Aziz Niholas MS 3. Yüzyılda doğmuştur. Myra’da piskoposluk görevi yapan bu din adamı Avrupa başta olmak üzere Rus Çarlığı gibi pek çok ülkede saygın bir kişiliktir. Babası tüccar olan bu din adamı babasından kalan mirası yoksullarla paylaşmayı tercih etmiştir. Bu nedenle hakkında pek çok hikaye bulunur. Evlilik çağında olan çeyiz paraları olmayan 3 kız kardeşten birinin penceresine bir kese altın atar. Diğer günlerde diğer kardeşlerine yardım etmek ister. Ancak camlar kapalıdır. Bu nedenle bacadan atlar. Noel Baba hikayesinin de bu şekilde başladığı ileri sürülür.

Noel Baba Kilisesi Ziyaret Saatleri

Yaz ve Kış dönemlerinde saatler değişebiliyor. Her gün açık olan kilise 1 Nisan ile 1 Ekim arasında 08.00 ile 19.00 arasında ziyaretçi kabul ediyor. 1 Ekim ile 1 Nisan arasında ise 08.30 ile 17.30 saatleri arasında ziyaretçiler bu kiliseyi ziyaret edebilir. Kilisenin giriş ücreti ise 50 TL olmaktadır.