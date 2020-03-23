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Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın evinin müzeye dönüştürülmesi çalışmaları sürüyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 23.03.2020 - 09:46,Son Güncelleme:/

Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın evinin müzeye dönüştürülmesi çalışmaları sürüyor

Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesince Savur ilçesinde Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın doğup, büyüdüğü ve bilim insanı olma fikrinin oluştuğu evinin müzeye dönüştürülmesi çalışmaları devam ediyor.

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Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince, ilçede Sancar ailesinin yaşadığı 3 katlı ve 36 odalı tarihi konağın bir bölümünün restore edilerek müze haline getirilmesi çalışmaları tamamlandığında Prof. Dr. Aziz Sancar'a ait oda, çalışma odası olarak tasarlanacak, diğer kısımlarda da Sancar'ın bilimsel çalışmaları sergilenecek ve 2015 yılında Nobel ödülünü almasını sağlayan çalışmaların süreciyle ilgili görseller dijital olarak izlenebilecek.

Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancarın evinin müzeye dönüştürülmesi çalışmaları sürüyor


Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, gençlere rol model olan değerli bilim insanı Sancar'ın büyüdüğü tarihi konağı müzeye dönüştürme çalışmasının sürdüğünü, restorasyon çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Yaman, tarihi konağı müzeye dönüştürme projesini Sancar ailesi ile karara bağladıklarını anımsattı. Çalışmaları kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini ifade eden Yaman, "Konağı, Savur ilçemize gelen misafirlerimizin istifadesine sunmuş olacağız." dedi.

Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancarın evinin müzeye dönüştürülmesi çalışmaları sürüyor


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