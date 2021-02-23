Nişabur Medresesi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Nişabur Medresesi Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Nişabur Medresesi Nizamiye medresessi olarak da Dünya'da bilinmektedir. Nişabur medresesi tarihte yaşanmış olan depremlerden dolayı birçok kez defa tahribata uğramıştır. Bu medrese bundan dolayı defalarca restorasyona uğramıştır.



Nişabur Medresesi Tarihi ve Hakkında Bilgi



Nişabur Medresesi Selçuklu İmparatorluğu döneminde inşa edilmiş bir medresedir. Bu medrese inşa edildiği dönemde Nizamülmülk adı ile anılıyordu. Selçuklular döneminde inşa edilen ilk medrese Nişabur Medresesi'dir. Nişabur adlı şehirde Anadolu'ya ilk kez gelen Tuğrul Bey tarafından açtırılmış olan bir medresedir. Bu medresenin açılışı Sultan Alparslan dönemine denk gelmiştir. Nişabur Medresesi 1040 ve 1063 yılları arasında açılmış olan bir medresedir. Tam olarak kurulma tarihi ise 1046 olarak bilinmektedir.



Bu medresede Selçuklu zamanında iyi bir dini eğitim veriliyordu. Pek çok kişi burada dini eğitim alarak İslam dinini detaylı bir şekilde öğreniyordu. Aynı zamanda bu medrese kurulduktan sonra Türk İslam devletleri arasında da bir örnek teşkil etmiştir. Bundan sonra kurulan Türk İslam devletleri bu medreselerden esinlenerek oluşturulmuş medreseler olmuşlardır. Nişabur Medresesi'nde İslam hukuku dersleri de verilmekteydi. Bu medrese kurulduktan sonra ülkeyi terk etmiş olan bilim adamları da geri dönmüştür. Bilim adamları geri dönerek bu medresede ders vermeye başlamışlardır.



Tarihte bu medrese bir yükseköğretim kurumu olarak da bilinmektedir. Bundan dolayı tarihin en önemli eğitim merkezleri arasında olduğunu söyleyebiliriz. Buradan eğitim alan kişiler daha sonra müderrislik mesleğini de yapmışlardır. Bu medresenin asıl amaçları ise din adamları yetiştirmek ve Selçuklu İmparatorluğu'na uygun olan memurlar yetiştirmek. Aynı zamanda devlete bağlı kalacak devlet adamları yetiştirmektir.



Nişabur Medresesi Nerede?



Nişabur Medresesi şu an ki Irak'ın Bağdat şehrinde yer alan bir medresedir.



Nişabur Medresesi'ne Nasıl Gidilir?



Nişabur Medresesi Irak'ın başkenti olan Bağdat'ta bulunmaktadır. Ülkemizden uzak bir medrese olduğundan dolayı Irak vizesi aldıktan sonra bu medreseye ulaşım sağlayabilirsiniz. Irak'a dilerseniz uçak ile hem de kara yolu ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Bağdat'ın merkezinde bulunduğundan dolayı Nişabur Medresesi'ne ulaşım da son derecede kolaydır. Bağdat merkezine geldikten sonra yürüme mesafesi ile birlikte bu medreseye ulaşabilirsiniz. Dilerseniz de toplu taşıma araçlarını da kullanarak yine bu medreseye ulaşım sağlamak mümkündür.



Nişabur Medresesi pek çok kişi tarafından ziyaret edilmek istenmektedir. Hem özel araç ile hem de toplu taşıma otobüsleri kullanarak ulaşım sağlayabilirsiniz.



Nişabur Medresesi Özellikleri



- İki tane minaresi bulunan bir medresedir.

- İçinde derslik eğitimi verilen birçok oda bulunmaktadır.

- Kesme ve oyma taşlar ile birlikte oluşturulmuş ve inşa edilmiştir.

- Çini süsleme ile oluşturulmuş olan bir medresedir.

- Nişabur medresesinin iki tane eyvanı yer almaktadır.

- Zamanında bir bilim merkezi olarak inşa edilmişti.

- Nişabur medresesinin önünde büyük bir açık avlu yer almaktadır.

- Oldukça büyük olan bir adet de kubbesi bulunmaktadır.



Nişabur Medresesi Kime ve Hangi Devlete Ait Bir Yapıdır?



Bu medrese zamanında Sultan Alparslan döneminde inşa edilmiş ve Tuğrul Bey'e ait bir yapıdır. Zamanında ise Selçuklu İmparatorluğu'na ait bir yapıydı.