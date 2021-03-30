Nilhan Sultan Köşkü Nerede Ve Nasıl Gidilir? Nilhan Sultan Köşkü Tarihi, Özellikleri Ve Giriş Ücreti Hakkında Bilgi

Abdülhamit'in torunu olan Nilhan Osmanoğlu'na ait olan köşk, kafeye çevrilmiş ve muhteşem manzarası ile ziyaretçilerini ağırlamaktadır. İstanbul'un karmaşasında bir anlığına da olsa kurtulmak ve muhteşem manzara eşliğinde çayınızı kahvenizi yudumlamak için burayı tercih edebilirsiniz.



Nilhan Sultan Köşkü Tarihi ve Hakkında Bilgi



Nilhan Sultan Köşkü ikinci dereceden tarihi eser olma özelliğini taşımaktadır. Önceleri bir papaza ait olan bu köşk, sonrasında Balıklı Rum Vakfı tarafından, Ruh ve Sinir Hastalıkları Tedavi Merkezi olarak hizmet vermiştir.



Köşk etrafında bulunan ağaçlar oldukça yaşlıdır. Köşkün hemen girişinde bulunan sakız çınarı ise yaklaşık 150 yıldır hayatta olan çok yaşlı bir ağaçtır. Köşk sonraları Sultan Vahdettin tarafından sık sık ziyaret edilse de sonrasında harabeye dönerek hizmet vermemiştir. Günümüzde ise Nilhan Sultan Köşkü ismi ile misafirlerini ağırlamaktadır.



Nilhan Sultan Köşkü Nerede?



Nilhan Sultan Köşkü Marmara Bölgesi'nde bulunan İstanbul ilinin Üsküdar ilçesinin Çengelköy semtinde bulunan bir köşktür. Kafe restoran olarak hizmet vermektedir.



Nilhan Sultan Köşkü'ne Nasıl Gidilir?



Nilhan Sultan Köşkü, Çengelköy de bulunan ve çok fazla ziyaret edilen bir restorandır. Buraya kendi araçlarınız ile gidebileceğiniz gibi toplu taşıma araçları ile de gitmeniz mümkündür.



Otobüsle gitmek isteyenler için 14M, 15B, 15ÇK ve 15F otobüsleri ile Nilhan Sultan Köşkü'ne gidebilirsiniz. Minibüs ve dolmuşla gitmek isteyenler için d-65 ve C-115 ile gidebilirsiniz. İstinye'den kalkan ve direkt Çengelköy'e gelen vapurlar da bulunmaktadır.



Nilhan Sultan Köşkü Özellikleri



Nilhan Sultan Köşkü'ne ilk gittiğinizde sizi Osmanlı Motifleri ile süslü bir mekan karşılayacaktır. Buradaki menülerde fiyatlandırma Türk Lirası olarak yazılsa da bunun karşılığı olan akçe şeklinde de yazımları bulunmaktadır.



Nilhan Sultan Köşkü'nde pek çok farklı Türk kahvesi çeşidi yer alırken, bunun yanında Sultan Abdülhamit'in torunlarının sevdiği kurabiyeler de servis edilmektedir. Bu ince ayrıntılar sayesinde kendinizi o dönemde yaşıyormuş gibi hissedebilirsiniz.



Köşkte soğuk içeceklerin tamamı el yapımıdır. Taze sıkılmış olan bu içecekler oldukça güzel sunumlar eşliğinde misafirlere sunulmaktadır. Bunun yanında yemek yemek isteyenler için de pek çok et ve ızgara menüsü çeşitleri bulunmaktadır.



Dilerseniz Nilhan Sultan Köşkü'nde güzel bir kahvaltı da yapabilirsiniz. Osmanlı döneminden izler taşıyan kahvaltılar da oldukça fazla çeşitlendirme yapılmıştır. Tüm bunların yanında İstanbul'un muhteşem manzarası eşliğinde güzel bir gün geçirebilirsiniz.



Buranın en lezzetli yiyeceklerinden biri de kışın odun ateşinde pişirilen kestanedir. Böylece nostaljik bir havada odun ateşi ile ısınırken birbirinden lezzetli kestaneleri yiyerek geçmişe dönebilirsiniz. Nilhan Sultan Köşkünün kendine ait otoparkı vardır. Böylece buraya geldiğiniz zaman park problemi ile uğraşmak zorunda kalmazsınız.



Osmanlı zamanından esintiler ile o dönemde yaşıyormuş gibi hissetmek için Nilhan Sultan Köşkü'nü ziyaret edebilirsiniz. Bunun yanında gerçek bir Osmanlı Sultan'ı ile tanışmayı düşünenler de mekana gelerek Nilhan Osmanoğlu ile de tanışabilir.



Nilhan Sultan Köşkü Giriş Ücreti



Nilhan Sultan Köşkü'nde giriş ücreti alınmamaktadır. Ancak burada menüden seçtiğiniz yiyecek ve içecekler ücretlendirilmektedir. Bunun yanı sıra Nilhan Sultan Köşkü'nde yemekli ya da yemeksiz düğün organizasyonları da yapılmaktadır. Bu muhteşem atmosferde güzel bir düğün organizasyonu yapabilirsiniz.