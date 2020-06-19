Nijerya'nın şehirleri neler? Nijerya başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

Nijerya Afrika kıtasında yer almaktadır. Afrika'nın batı kısmında yer almaktadır. Nijerya Federal Cumhuriyeti ülkenin resmi adıdır. Nijerya'nın para birimi Naira'dır. Nijerya'da trafik sağ taraftan akmaktadır. Ülke tropikal iklimin etkisindedir. Nijerya'da yıl boyu yüksek sıcaklıklar görülmektedir. Nijerya 1 Ekim 1960 yılında bağımsızlığını ilan etmiş bir ülkedir. Ülke tam 3 yıl sonra ise Cumhuriyet'i ilan etmiştir. Nijerya nüfusu itibari ile Afrika kıtasının en yoğun nüfusa sahip ülkelerinden biridir. Nijerya insani gelişme endeksinde orta gelişme endeksine sahip bir ülkedir. Ülkenin internet alan adı ise ".ng" şeklinde bitmektedir. Nijerya eyalet ile birlikte yönetilen bir ülkedir. 36 eyalete bölünmüş ülke 1 federal başkent bölge ile birlikte yönetilmektedir.

Nijerya'da resmi dil İngilizcedir. Halkın konuştuğu birçok kabile dili de yer almaktadır. Ülkede İslam'a ve Hristiyanlığa inananların sayısı yarı yarıyadır. Nijerya'da bazı bölgelerde ise tarıma elverişsiz olan alanlar bulunur. Bu alanlarda ise çöl iklimi hakimdir. Nijer, Çad, Kamerun, Benin Nijerya'nın komşusu olan diğer Afrika ülkeleridir.

Nijerya'nın Şehirleri Neler?

- Aba

- Abakailki

- Abeokuta

- Abuja

- Ado Ekti

- Akifpo

- Akure

- Asaba

- Awka

- Azare

- Babaloma

- Badagri

- Bauchi

- Benin

- Bida

- Birnin Kebbi

- Calabar

- Damaturu

- Dutse

- Ede

- Effon- Alaiye

- Enugu

- Eket

- Epe

- Funtua

- Gboko

- Gombe

- Gumel

- Gusau

- Ibadan

- Idah

- Ife

- Ifon

- Ihiala

- Ijebu Igbo

- Ijebu Ode

- Ikare

- Ikeja

- Ikerre

- Ikire

- Ikorodu

- Ikot abasi

- Ikot ekpene

- Ila

- Ilawe Eiti

- Ileşa

- Ilorin

- Ise

- Iseyin

- Iwo

- Jailingo

- Jebba

- Jega

- Jimeta

- Jos

- Kaduna

- Kano

- Katsina

- Keffi

- Kontagora

- Kumo

- Lafiagi

- Lagos

- Lokoja

- Maiduguri

- Makurdi

- Minna

- Mubi

- Nembe

- New Bussa

- Nguru

- Nib

- Nnewwi

- Nkwerre

- Nsukka

- Numan

- Ogbomoso

- Oguta

- Okene

- Okigwe

- Oko

- Omoku

- Owerri

- Okpogho

- Ondo

- Onitsha

- Onueke

- Opobo

Nijerya'nın Başkenti Neresidir?

Nijerya'nın başkenti Abuja'dır. Abuja Nijerya'nın orta kesimlerinde yer alır. Abuja aynı zamanda Federal bir başkent bölgesidir. Abuja'nın nüfusu toplam 778 bin kişidir. Özel olarak planlanan bir şehir olan Abuja şehri yüzölçümü ise 718 kilometre karedir. Abuja 1991 yılında Nijerya'nın başkenti olmuştur. Bundan önce ise Nijerya'nın başkenti Lagos şehri idi. Abuja Nijerya'ya uğrayanların ilk uğradığı yerlerden birisidir. Şehirde hem Nijerya Ulusal Camii hem de Hristiyanlık merkezi yer almaktadır.

Nijerya'nın Nüfusu Kaçtır?

Nijerya'nın toplam nüfusu 195 milyondur.

Nijerya'nın Yüzölçümü Ne Kadardır?

Nijerya'nın toplam yüzölçümü 923.768 kilometre karedir.

Nijerya'nın Telefon Kodu Nedir?

Nijerya'nın uluslararası alanda telefon kodu +234'dür.

Nijerya'nın Posta Kodu Nedir?

Nijerya'nın posta kodu 100001'dir.