Niagara Şelalesi Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Niagara Şelalesi Yüksekliği Ve Özellikleri (2020)

Niagara Şelalesi günümüzde pek fazla sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen bir şelaledir. Kuzey Amerika'nın doğu kısmında, ABD ve Kanada sınırı arasında ve Niagara Nehri'nin üzerinde bulunmaktadır.

Niagara Şelalesinin İsmi Nereden Geliyor?

Muhteşem ve görkemli Niagara Şelalesinin ismi, İrokualar yani Kızılderililer tarafından kullanılmakta olan bir sözcüğün orijinalinin Onguiaahra olduğu ve anlamının ise gürleyen su olduğu için şelalenin bu ismi aldığı söylenmektedir. Niagara şelalesinden her saniye yaklaşık olarak 3160 ton su dökülmekte olup ortalama 660 ton su American ve Bridal Veil’den dökülmektedir. Kalan 2500 ton su ise Horseshoe Fall’dan dökülmektedir. Niagara şelalesi, günümüzde Kuzey Amerika’nın en büyük şelalesi olarak yer almaktadır. Ayrıca dünyada bulunan en en büyük şelale değildir. Dünya üzerinde bulunan en ünlü şelaledir. Bu nedenle her yıl akın akın yerli ya da yabancı pek çok sayıda turisti karşılamaktadır.

Niagara Şelalesi Nerededir?

Niagara Şelalesi, Kuzey Amerika ile Kanada arasında yer almakta olan Niagara nehri üzerinde olan dünyaca çok ünlü bir şelaledir. Niagara şelalesi Kanada ülkesinin Ontario eyaleti ile Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaleti arasında yer almaktadır. Bu şelale Amerika ve Kanada arasında 1950 yılında yapılan antlaşma neticesinde iki ülke tarafından bölüşülmesine karar verilmiştir.

Bu şelalenin suları iki kısım halinde akmakta olup meşhur olan kısmı Kanada topraklarına yakın olan kısmıdır. Ayrıca Niagara şelalesi, Horseshoe Fall, Bridal Veils Fall ve American Falls adlı 3 adet büyük şelaleden oluşmaktadır. Bu şelaleler içinden en büyük olanı Horseshoe yani Atnalı Şelalesi’ dir.

Niagara Şelalesine Nasıl Gidilir?

Niagara şelalesine Toronto’dan özel araçlar aracılığı ile yaklaşık olarak 2 saatte varılabilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri tarafından gidilir ise New York eyaletine ait bir şehir olan Buffalo’ya yarım saat uzaklıkta, New York şehrine ise yaklaşık 8 saat uzaklıkta bulunmaktadır. İki güzergah seçeneği için de tren, özel araç, otobüs ile ulaşım sağlamak mümkündür.

Ayrıca buraya gelen yerli ya da yabancı pek çok turist için özel olarak bir hizmet veren bazı turist otobüsleri ile gidilmek istenen yerlere ulaşma imkanı bulunmaktadır. Eğer gelen turistler yurt dışından gelecek ise Buffalo Niagara havalimanına uçak ile gelip daha sonra buradan özel araç ya da toplu taşıma otobüsleri ile şelaleye gidilebilirler.

Niagara Şelalesinde Ne Yapılır?

Günümüzde Kuzey Amerika’ya yapılacak olan seyahatlerde genel olarak Niagara Şelalesini kapsamakta olan bir program yapılmalıdır. Çünkü çok görkemli ve ihtişamlı bir şelaledir. Bu bölgeye gelip mutlaka görülmesi gereken bir şelaledir. Burada yapılacak birbirinden farklı aktivite bulunmaktadır. Bu aktivitelerden bazıları şu şekildedir. Burada nehirde bot turu düzenlenmekte olup dileyen turist bu turlara katılabilir.

Bu bölgede sık olarak meydana gelmekte olan muhteşem gökkuşağı seyredilebilir.

Rainbow Köprüsü üstünde oldukça keyifli bir yürüyüş yapılabilir, o anı ölümsüzleştirmek amacı ile harika fotoğraflar çekilebilir ve bu köprü üstünde iki ayrı muhteşem ülkede de bulunma hissi yaşanabilir.

Goat Island gezilebilir bir ada olup keyif verebilir.

Niagara’da bulunan şarap bağları gezilebilir dileyen kişiler buralardan şarap alabilir.

Niagara Şelalesi Giriş Ücreti Ne Kadardır?

Niagara şelalesini izlemek amacı ile buraya gelen turistlerden herhangi bir ücret alınmamaktadır. Fakat birbirinden güzel farklı aktiviteler bulunmaktadır ve bu aktivitelerin hepsi ücretlidir.