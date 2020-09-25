Nevşehir'in İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Nevşehir'de Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Nevşehir; yeraltı şehirleri, tarihi yapıları, peri bacaları, müzeleri ve eşsiz vadileriyle gezmeye doyulamayan bir bölgedir. Başlangıçta Ürgüp’e bağlı bulunan Nevşehir, zamanla Anadolu’nun gözde bir yerleşim merkezi haline gelmiştir.

Nevşehir İlçeleri

Nevşehir, yaklaşık 145.000 kişilik nüfusu ile sakin sayılabilecek bir alandır. Şehir bünyesinde; Merkez, Ürgüp, Avanos, Gülşehir, Derinkuyu, Acıgöl, Kozaklı ve Hacıbektaş olmak üzere toplamda 8 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçelerden nüfus bakımından en kalabalık olan Merkez, en az olan ise Hacıbektaş’tır.

Nevşehir Hangi Bölgede?

Nevşehir, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi sınırlarında yer almaktadır. Tarih ve doğal güzelliklerinin birleştiği il; Yozgat, Niğde, Aksaray, Kırşehir ve Kayseri ile de komşuluk yapmaktadır.

Nevşehir Gezilecek Yerler

Nevşehir gezilecek yerler listesinin başında, bölgenin doğal güzellikleri yer almaktadır. Bu kapsamda; Ihlara Vadisi, Peri Bacaları ve yeraltı şehirleri mutlaka görülmesi gereken yerler arasındadır. Kapadokya sınırları içerisinde çok sayıda vadi bulunmaktadır. Ancak, Ihlara oluşumu ve bakımıyla bu vadiler arasında en dikkat çekici güzelliktir. Ihlara Vadisi, Hasandağı’ndan çıkan lavların bu bölgedeki akarsuyu aşındırması sonucunda oluşmuştur. Melendiz Çayı boyunca devam eden vadi yüksekliği, yer yer 100 metreyi de aşmaktadır.

Nevşehir gezisi, merkeze 7 kilometre yakında bulunan Peri Bacaları ziyaret edilmediği taktirde yarım kalmış sayılmaktadır. Peri bacaları da tıpkı Ihlara Vadisi gibi yanardağ lavları sebebiyle ortaya çıkmıştır. Aşınma sonucunda bir şapka biçimini alan bu bacalar, adeta bir heykeltıraş elinden çıkmış gibi kusursuz görünmektedir. Arkasına Erciyes Dağı’nı alan Üç Güzeller, peri bacaları arasında Nevşehir’in sembolü haline gelmiştir.

Nevşehir, insan eliyle işlenmiş çok sayıda yeraltı şehrine sahiptir. Bölgenin en sık ziyaret edilen yeraltı şehirleri ise; Kaymaklı, Derinkuyu ve Özkonak olarak sıralanmaktadır. Bu şehirler arasında Kaymaklı, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne dahil olmayı başarmıştır. Yeraltı şehri birbiriyle bağlantılı çok sayıda oda ve salondan meydana gelmektedir. Bunların dışında; şarap mahzeni, su deposu ve mutfak bölümleri ile de karşılaşılmaktadır.

Nevşehir Tarihi Yerler

Nevşehir, tarihi yapılarıyla da en az doğal güzellikleri kadar dikkat çekmeyi başarmaktadır. Nevşehir Kalesi, Damat İbrahim Paşa Külliyesi ve Hacıbektaş-ı Veli Türbesi tarihi gezintilerden hoşlananlar için oldukça iyi seçeneklerdir.

Nevşehir Kalesi

Nevşehir merkezine bağlı bulunan Nevşehir Kalesi’nin ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Ancak kalenin, Selçuklular döneminde Bağdat Kervan Yolu’nun korunması amacıyla yapıldığı düşünülmektedir. Moloz ve kesme taş kullanılarak inşa edilen bu kale, Cumhuriyet döneminde restore edilmiştir. Sit alanı olarak ilan edilen bu tarihi yapıda zaman zaman kazılar yapılmakta ve bazı yeraltı şehirlerine rastlanılmaktadır.

Damat İbrahim Paşa Külliyesi

Adını Lale Devri’nin önemli devlet adamından alan Damat İbrahim Paşa Külliyesi, Nevşehir’in en görkemli yapıları arasında sayılmaktadır. Külliye bünyesinde; medrese, cami, imarethane, kervansaray ve çok sayıda çeşme yer almaktadır.

Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi

Hacı Bektaş-ı Veli, Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmaya başlamasıyla Horasan’dan Anadolu’ya göç etmiş bir din büyüğüdür. Çok sayıda şehir gezen Bektaş-ı Veli; Türk örfü ile İslam inancını birleştirerek öğrenciler yetiştirmiştir. Nevşehir’de bulunan Bektaşi Dergahı ise tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla bir müze haline getirilmiştir. Müze bünyesinde Hacı Bektaş-ı Veli’nin türbesi ziyaret edilebilmekte ve Bektaşi inancına dair bilgiler edinilebilmektedir.