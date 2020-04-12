Nemrut Dağı Nerede? Nemrut Dağına Nasıl Gidilir? Nemrut Dağı Gezilecek Yerler

Tarihi yerler keşfetmeyi sevenler ve seyahat etmek isteyenler için Nemrut Dağı, mutlaka en az bir kez görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor. Özellikle Nemrut Dağı'nın muhteşem efsanesine şahitlik etmek, havasını solumak mutlaka yapılması gerekenler arasında bulunmaktadır. Bu tarihi sit alanının tüm detaylarını öğrenmek suretiyle keyifli şekilde ziyaret edilebilir.

Nemrut Dağı Nerede?

Dünya çapında önemli dizi ve filmlere konu olan Nemrut Dağının nerede olduğu merak ediliyor. Türkiye'nin en özel Cennet köşelerinden biri olarak öne çıkan Nemrut, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yer almaktadır. Adıyaman'a yaklaşık olarak 87 kilometre kadar uzaklıkta olan Nemrut Dağı, Kayadibi köyüne yakın bir bölgede yer almaktadır. Pek çok farklı bölgeden hem havayolu hem de karayolu aracılığıyla ulaşmak mümkün.

Nemrut Dağına Nasıl Gidilir?

Adıyaman Havalimanı üzerinden 68 kilometre uzaklıktaki Nemrut Dağı'na rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Özellikle Ankara ve İstanbul üzerinden direkt olarak seferlerinin olduğu Adıyaman Havalimanı aracılığıyla, kısa sürede bölgeye kolayca ulaşmanız mümkün. Ancak Havalimanı üzerinden toplu taşıma araçları bulunmuyor. Özel taksi ya da araç kiralama kapsamında bölgeye ulaşım sağlanabilir. Aynı zamanda özel transfer araçları da kullanılabilmektedir.

Karayolu üzerinden ise Adıyaman'ın Kahta ilçesi aracılığıyla Nemrut Dağı'na ulaşılabilir. Ayrıca Türkiye'nin dört bir tarafından otobüs seferleri ile Adıyaman'a koy kolayca ulaşmak mümkün. Sonra Adıyaman'dan Kahta'ya her saat başı seferler üzerinden de gelinebilir. Bölgeye günübirlik düzenlenen turlar sayesinde Nemrut Dağı'na rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Kendi araçları vasıtasıyla Nemrut Dağı'na gelmek isteyenler ise Ankara ve İstanbul yönünden Malatya yolunu kullanılabilir. İzmir'de Güney'den gelmek isteyenler ise Adıyaman güzergahını takip etmeleri yeterlidir. Farklı saatler içerisinde mesafenin büyüklüğüne bağlı olarak bu yolları kullanmak suretiyle güvenli şekilde Nemrut Dağı'na ulaşım sağlanabilir.

Nemrut Dağı Gezilecek Yerler

Tarihi dokusu ve kültürel mirası ile Nemrut Dağı dünyanın en önemli antik bölgelerinden biridir. Sadece bununla değil aynı zamanda doğal güzellikleri üzerinden güneşin batışı ve doğuşunu seyretmek muhteşem bir etki yaratmaktadır. Bu doğrultuda elbette Nemrut Dağı'nda gezilmesi ve görülmesi gereken pek çok farklı yer bulunmaktadır.

- Nemrut Dağı Ulusal Parkı,

- Cendere Köprüsü,

- Arsemia Antik Kenti,

- Kahta Kalesi,

Farklı ulaşım yolları üzerinden Nemrut Dağı'na vardıktan sonra, eşsiz antik bölgeleri ve doğal güzellikleri ile harika bir tarihi gezi gerçekleştirebilirsiniz.

Nemrut Dağı Hakkında Kısa Bilgiler Nelerdir?

Tarihi çok eskiye dayanan Nemrut Dağı hakkında belli başlı bazı kısa bilgiler vermek mümkün. Özellikle antik kalıntıları ile beraber bölgenin yegane tarihi sit alanlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Bölge 1881 yılında keşfedilmiştir ve o günden bu yana hala keşifler devam etmektedir. Diyarbakır ve çevresinde yol çalışması gerçekleştirirken Nemrut Dağı bölgesindeki antik tarihi bölgeler keşfedilmiştir. Mühendis Charkles Sester tarafından ortaya çıkarılmış olan bölge, günümüzde UNESCO tarafından korunan en önemli tarihi alanlardan biri olarak öne çıkıyor.

Bu tarihten itibaren hızlı şekilde ortaya çıkmaya başlayan tarihi kalıntılar bölgenin Komagene uygarlığına ait olduğunu gösterdi. Komagene Krallığı 1. Antiochos tarafından yaptırıldığı bilinen arasında bulunmaktadır. Günümüzde hala dünyanın en önemli tarihi ve antik bölgeleri içerisinde bulunuyor.