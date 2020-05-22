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Nemrut Dağı, haziran ayında kapılarını açıyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 22.05.2020 - 10:57,Son Güncelleme:

Nemrut Dağı, haziran ayında kapılarını açıyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı, haziran ayında kapılarını ziyaretçilere açıyor.

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Güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yerlerden biri olan UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Nemrut Dağı koronavirüs nedeniyle ziyaretçisiz kaldı. Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı, bu yıl corona virüsle mücadele kapsamında en sakin günlerini geçiriyor.

Nemrut Dağı, haziran ayında kapılarını açıyor


Nemrut Dağı'nın, haziran başında ziyarete açılacağı belirtildi. İl Kültür Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, yaptığı açıklamada, geçen yıl 160 bini aşkın kişinin Nemrut Dağı'nı ziyaret ettiğini kaydetti. Koronavirüs salgınından önce bu yılki ziyaretçi hedeflerinin, 200 bini aşmak olduğunu belirten Ekinci, "Fakat corona virüs salgını tedbirleri kapsamında ziyaretçi alınmadığı ve sezona üç ay geç başlanacağı için belki de istenilen hedefe ulaşamayacağız" dedi.

Nemrut Dağının zirvesinde muhteşem manzara
Nemrut Dağı'nın zirvesinde muhteşem manzara

Ekinci, turizm sezonu başladığında Nemrut ziyaretçilerini maske ve sosyal mesafe gibi tüm önlemleri alarak ziyaretçi kabul etmeyi planladıklarını ifade etti.

Nemrut Dağı, haziran ayında kapılarını açıyor


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