Ne pasaport derdi var ne de vize... İşte sadece kimlikle gidilen ülkeler

GÜRCİSTAN

İstanbul'dan tarifeli uçuşlarla ulaşılabilen Batum Havalimanı, pasaportsuz gidilen yerlerin başında geliyor. Haftanın her günü İstanbul-Batum seferlerinin yapılıyor olması da Batum'u cazip hale getiren özelliklerden biri. Pasaport yerine nüfus cüzdanı ile bile girilebilen yegane ülkelerden olan Gürcistan hafta sonu tatili için şehirden kaçılabilecek güzel bir adres… Tarihi sokakları, alışveriş noktaları ve ünlü gece hayatı ile öne çıkan Gürcistan gezisine Tiflis'ten başlayabilirsiniz. Kutayıs ve Signagi gezip görülebilecek en bilindik yerlerden…









KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

Pasaportsuz gidilen ülkelerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kimlik kartınızla üç aya kadar kalabiliyorsunuz. Kıbrıs, özellikle yaz tatili için çok tercih ediliyor olsa da, yumuşak iklimiyle sonbahar ve kış aylarında da gezmek için güzel bir atmosfere sahip. Peki mutlaka uğranılması gereken yerleri nereler?









1- Girne

En popüler yeme-içme ve eğlence yerlerinin adeta bir araya toplandığı, limanıyla ünlü Girne'de gezilip görülecek bir sürü yer var. Farklı güzergâhlar arasında klimalı toplu taşıma araçlarıyla seyahat edebilmek mümkün. Ancak bilindik rotaların dışına çıkıp bir Kıprıslı (Kıbrıs lehçesiyle) gibi adanın en güzel yerlerini görebilmek istiyorsanız, araç kiralamak en akıllıca seçenek olacaktır.

2- Karpaz

Kıbrıs'ta gidilebilecek yerlerden biri de tabii ki Karpaz. Türk ve Rumların birlikte yaşadığı Dipkarpaz'da konaklayabilir ve deniz kenarında yürüyüşe çıkabilirsiniz.

3- Lefkoşa

Yarısı KKTC'de, yarısı da Kıbrıs Rum Kesimi'nde yer alan Lefkoşa'da surların içi tarihi bölgeyi oluşturuyor. Venedik Sütunu, Büyük Han ve Bedesten gibi gezilecek yerleriyle öne çıkan Lefkoşa, Kıbrıs adasının ortasında bulunuyor

UKRAYNA

Ukrayna da Türk vatandaşlarının pasaportsuz gidebileceği ülkeler arasına katıldı. Ukrayna da Türk vatandaşlarının pasaportsuz gidebileceği ülkeler arasına katıldı. Ukrayna’da gezilecek başlıca şehirlerin arasında müzeleri ve kiliseleriyle öne çıkan başkent Kiev geliyor.









Ayrıca UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan tarihi kent merkeziyle ünlü Lviv ile ülkenin Karadeniz kıyılarında bulunan ve Akdeniz şehirlerini anımsatan Odessa mutlaka görülmesi gereken yerlerden.

MOLDOVA

Koronavirüs öncesi Türkiye'ye 194 bin Moldovalı turist geldi ve bu turistlerin 40 bini İstanbul'u ziyaret edenlerden oluştu. Durum böyle olunca iki ülke aradaki şartları kaldırdı ve Moldova da kimlikle gidilen ülkeler listesine girmiş oldu.