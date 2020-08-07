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Nasreddin Hoca Kültür Evi ziyarete açıldı
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 07.08.2020 - 09:32,Son Güncelleme:

Nasreddin Hoca Kültür Evi ziyarete açıldı

Restorasyonu tamamlanan ve ilçeye ziyarete gelen misafirlerin tarihe yolculuk yapmalarına olanak sağlayan Sivrihisar Nasreddin Hoca Kültür Evi kapılarını açtı.

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Restorasyonu tamamlanan ve ilçeye ziyarete gelen misafirlerin tarihe yolculuk yapmalarına olanak sağlayan Sivrihisar Nasreddin Hoca Kültür Evi sevenlerine kapılarını açtı.

Nasreddin Hoca Kültür Evi ziyarete açıldı


Sivrihisar Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Sivrihisar Nasreddin Hoca Kültür Evi ziyaretçi akınına uğruyor. Pandemi sürecinde tüm kurallara uygun bir şekilde misafirlerini ağırlayan kültür evinde yerli ve yabancı turistleri Nasreddin Hoca heykeli karşılıyor. Konak içerisinde dinlenme alanı, çay ve kahve içilebilecek bahçe yer alıyor. Kültür evi içerisinde ilçeye özgü yöresel yemek ve giyim kültürü, gelenek ve görenekler turistler tarafından yakından tanınabiliyor. Geçmişten geleceğe yolculuğa çıkaran kültür evi ilçenin birçok değerini tanıtarak gelecek kuşaklara aktarılmasına aracı oluyor.

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